Un tributo per Kobe Bryant nella cerimonia degli Oscar

La notizia della morte di Kobe Bryant, ex stella della NBA, ha lasciato tutti senza fiato. Un colpo al cuore che non sarà facile da assorbire e una ferita che non potrà essere rimarginata. L’asso dei Los Angeles Lakers rappresenta un’icona per lo sport nella sua totalità e la propria storia ha ispirato tanti altri campioni. Un mentore che sarà ricordato anche durante la cerimonia degli Oscar (10 febbraio).

L’Academy of Motion Picture Arts & Sciences, come rivela l’Ansa, ha comunicato che vi è la volontà di dedicare un tributo a Kobe, deceduto a causa di un incidente a bordo di un elicottero domenica scorsa. Un crash nel quale hanno perso la vita nove persone, tra cui la figlia di Bryant Gianna. Il 41enne, tra l’altro, nel 2018 aveva vinto proprio l’Oscar per il miglior cortometraggio animato con il film autobiografico “Dear Basketball’, da lui stesso scritto e prodotto e al quale aveva anche prestato la voce. E’ da capire quale sarà il riconoscimento nei confronti dell’ex stella dei Lakers, ma indubbiamente la menzione sarà meritata per quanto l’atleta ha saputo fare dentro e fuori dal campo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL BASKET

giandomenico.tiseo@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse