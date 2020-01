Australian Open 2020: Dominic Thiem vince 3-1 la battaglia con Rafael Nadal e vola in semifinale

Spettacolo e colpi di scena nel quarto di finale degli Australian Open tra Rafael Nadal e Dominic Thiem. Una vera e propria battaglia sportiva quella andata in scena alla Rod Laver Arena durata oltre quatro ore nella quale i tennisti hanno mostrato il meglio del proprio gioco. Il numero cinque del mondo ha trionfato 3-1 (7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6)) palesando una crescita esponenziale non solo nella qualità dei suoi colpi ma soprattutto della consapevolezza nei propri mezzi.

Primo set che inizia a gran ritmo con i due tennisti molto concentrati. Thiem gestisce bene col dritto e mette in difficoltà Nadal che reagisce con la solita grinta. Passaggio a vuoto dell’austriaco nell’ottavo game nel quale non trova il ritmo con la prima di servizio e il numero uno del mondo ne approfitta piazzando il break a 0 (5-3). Thiem nel gioco successivo trova la forza per piazzare il contro-break (5-4) sfruttando un attimo di nervosismo dello spagnolo che ha avuto un piccolo battibecco con la giudice di sedia rea di aver chiamato il “time” troppo velocemente dopo uno scambio molto duro.

A questo punto il servizio condiziona positivamente il gioco di entrambi i tennisti e l’epilogo inevitabile è il tie-break. Nadal parte bene e piazza subito un mini-break (2-0). L’austriaco risponde con veemenza, accompagnato da una sicurezza nei colpi quasi senza precedenti, che gli consentono di ribaltare la situazione (4-2). Il numero uno del mondo soffre la potenza e la precisione del gioco dell’avversario e subisce il parziale di 3-1 che fissa il risultato del tie-break sul 7-3.

Il secondo set ha uno sviluppo molto simile a quello precedente. Nadal sfrutta l’incertezza al servizio di Thiem nel quinto game e piazza il break (3-2). Il numero cinque del ranking mondiale deve attendere solo due giochi prima di avere la possibilità di strappare il servizio all’avversario (4-4). Nella fase finale del parziale continua il braccio di ferro a suon di colpi di altissimo livello. Nadal riesce a difendere una palla set a favore dell’austriaco nel dodicesimo gioco e anche in questo caso è decisivo il tie-break. Thiem parte bene e piazza subito l’allungo (4-0). Con la consueta grinta, aiutato anche dal rovescio dei giorni migliori, il numero uno del mondo rimette in parità la situazione (4-4). Il 26enne nativo di Wiener Neustadt trova la forza per bloccare l’offensiva dell’avversario e con un gran dritto in contropiede chiude il tie-break 7-4 e si porta avanti 2-0 nel conto dei set.

Loading...

Loading...

Decisamente più lineare lo sviluppo del terzo parziale con Nadal che gestisce benissimo il proprio turno al servizio e con Thiem che risponde variando moltissimo il suo gioco. Il momento decisivo arriva nel decimo game quando l’austriaco perde la misura al servizio concedendo due punti consecutivi all’avversario. Il numero cinque del mondo piazza un ace che segna il 15-30 ma lo spagnolo continua a spingere e trova col suo rovescio le soluzioni giuste per mettere a segno il break decisivo che vale il 6-4.

L’inizio di quarto set regala un turbinio di emozioni. Nel secondo gioco Nadal diventa estremamente aggressivo in risposta mettendo in crisi Thiem che concede due palle break sul 15-40. L’austriaco porta il game ai vantaggi con un ace e un dritto in contropiede. Lo spagnolo riesce a procurarsi ancora un break point che viene puntualmente annullato dall’avversario che riesce a far suo un punto fondamentale (1-1).

Il numero cinque del mondo, sulle ali dell’entusiasmo, ritrova la potenza e la precisione dei suoi colpi e strappa il servizio a Nadal nel game successivo (2-1). Il tennista spagnolo nuovamente in difficoltà durante il suo turno di battuta nel settimo game quando Thiem arriva sul 15-40 grazie ad una difesa che sembra impenetrabile e con le sue accelerazioni che fanno davvero male. Il numero uno del mondo trova la forza per reagire, aggrappandosi anche al servizio, e ribalta la situazione e portando a casa il punto (4-3).

Nel momento decisivo del set il braccio di Thiem trema. Nel decimo game, in vantaggio 5-3, l’austriaco serve per il match ma concede un doppio fallo e mette una sola prima in campo, per Nadal è troppo facile mettere a segno il break (5-4). Anche in questa circostanza l’epilogo inevitabile è il tie-break. Il numero cinque parte bene con un mini-break ma l’avversario riesce a far meglio portando a casa i due punti successivi (2-1).

Thiem riesce a sorprendere il tennista spagnolo per due volte col suo dritto tornando avanti (3-2). L’austriaco lascia tutti a bocca aperta quando in un recupero sul rovescio di Nadal scivola ma si rialza e colpisce ancora portando a casa il 5-2. Il numero cinque del mondo riesce a procurarsi due match point, sul primo serve bene ma sbaglia in maniera clamorosa un dritto tutt’altro che complicato, in quello successivo è il numero uno del mondo a stupire tutti non colpendo sul lob dell’avversario e chiamando il challenge che gli dà ragione (6-6). Il 26enne nativo di Wiener Neustadt trova il coraggio e la forza di procurarsi un altro match point con un passante di rovescio incredibile e chiude grazie all’errore di Nadal. Per Thiem in semifinale ci sarà la sfida con Alexander Zverev.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS