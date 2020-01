F1, Lewis Hamilton e l’ingaggio da 55 milioni: l’esosa richiesta alla Mercedes e i possibili scenari in Ferrari

Lewis Hamilton è il pilota di F1 più pagato, il sei volte campione del mondo percepisce circa 41 milioni di euro a stagione dalla Mercedes (le cifre sono state pubblicate dal magazine specializzato Forbes) ma il britannico è in scadenza di contratto nel 2020 e il suo futuro non è ancora delineato. Il 35enne sembrava vicinissimo a rinnovare con le Frecce d’Argento ma negli ultimi giorni ci sarebbe stata una brusca frenata perché il fuoriclasse avrebbe chiesto addirittura 55 milioni di euro a stagione per quattro anni: una cifra faraonica che avrebbe fatto tremare la scuderia anglo-tedesca, si tratterebbe di un assegno fuori mercato anche per l’uomo più forte dell’era post Michael Schumacher. Le pretese di Lewis Hamilton sono elevate, si sente il pilota migliore e pensa che la Mercedes non possa fare a meno di lui se vuole continuare a vincere ma a Brackley ci stanno pensando sopra e il lauto aumento di stipendio è tutt’altro che scontato.

Il detentore del titolo iridato ha alzato la posta perché forse la Ferrari ha già messo sul tavolo una cifra di spessore? Domande lecite ma che naturalmente non hanno una risposta comprovata al momento, la Scuderia di Maranello sta corteggiando il britannico e non ha fatto mistero di volerlo vestire di rosso ma l’operazione resta davvero molto complicata per diversi motivi. Il primo è chiaramente economico visto che si sta parlando di cifre astronomiche anche per la F1, il secondo è tecnico perché Lewis Hamilton potrebbe non volere abbandonare una macchina vincente per sposare un progetto non sicuro (anche se nel 2021 entrerà in vigore un nuovo regolamento), il terzo riguarda lo spogliatorio del Cavallino Rampante perché affiancare un cavallo di razza a Charles Leclerc non sarà così semplice (dato per scontato che Sebastian Vettel faccia le valigie, cosa tutt’altro che scontata anche se è in scadenza nel 2020). Di sicuro tra 55 e 41 milioni di euro passa un universo, staremo a vedere quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane.

Foto: Lapresse