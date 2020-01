MotoGP, Jorge Lorenzo nuovo collaudatore Yamaha: lo spagnolo rinforzerà la scuderia di Iwata

Giornata di grandi annunci in casa Yamaha. Dopo aver comunicato la formazione per il Mondiale 2021 (Maverick Vinales e Fabio Quartararo) con l’annesso addio a Valentino Rossi che deve ancora decidere sul suo futuro, la scuderia di Iwata ha ingaggiato Jorge Lorenzo come tester. Lo spagnolo, capace di vincere tre Mondiali con il team dei tre diapason e ritiratosi dalla MotoGP al termine del passato campionato, affiancherà i collaudatori Nakasuga e Nozane: potrebbe essere già in pista in occasione dei test di inizio a febbraio a Sepang (Malesia). Si tratta di un’operazione importante effettuata da Lin Jarvis che ha voluto portare a casa un abile sviluppatore in grado di fornire un contributo rilevante nel miglioramento della moto.

Foto: Lapresse