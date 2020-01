Atletica, tanta Italia a Karlsruhe per il World Indoor Tour: spazio a Iapichino, Stecchi, Folorunso e Bogliolo

Ci sarà tanta Italia a Karlsruhe (Germania) dove venerdì 31 gennaio andrà in scena la seconda tappa del World Indoor Tour, il circuito di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. Larissa Iapichino (salto in lungo), Claudio Stecchi (salto con l’asta), Luminosa Bogliolo (60 ostacoli) e Ayomide Folorunso (400 metri) avranno la possibilità di esprimersi in questo appuntamento di spessore in terra teutonica.

Claudio Stecchi, già salito in avvio di stagione a 5.73, cerca risposte importanti nella marcia di avvicinamento ai Mondiali. Luminosa Bogliolo ha timbrato il personale (8.10) sabato pomeriggio e cercherà di esprimersi al massimo. Grande attesa per l’esordio della 17enne Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May vuole brillare in campo internazionale. Ayomide Folorunso farà invece l’esordio stagionale nell’anno che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Attenzione anche al debutto di Filippo Randazzo nel salto in lungo.

Foto: FIDAL/Colombo