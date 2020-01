Alexander Zverev: “Se dovessi vincere gli Australian Open donerò i 2,5 milioni di euro alla popolazione”

Alexander Zverev ha sconfitto Stan Wawrinka e si è qualificato alle semifinali degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis. Il tedesco ha sconfitto lo svizzero in rimonta dopo aver perso il primo parziale e si è così garantito la possibilità di tornare sul cemento di Melbourne nella giornata di venerdì 31 gennaio per affrontare il vincente della sfida tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem.

L’attuale numero 7 al mondo è per la prima volta in una semifinale di uno Slam e ha ribadito ancora una volta quello che aveva dichiarato alla vigilia dellevento: “Donerò tutti i guadagni alla popolazione australiana colpita dagli incendi nel caso in cui dovessi vincere il torneo. Con i 2,55 milioni di euro che guadagnerei potrei comprarmi delle automobili ma ci sono persone che ne hanno bisogno per le loro case“. Il 22enne è stato molto chiaro riguardo al match tra Nadal e Thiem: “Lo guarderò con una Coca Cola in mano e spero che giochino sei ore“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse