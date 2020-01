MotoGP, Marc Marquez preoccupato: “Sono al 60-70% della mia forma fisica. Ho voglia di salire su una moto”

Marc Marquez è ancora alle prese con la riabilitazione alla spalla destra operata a novembre. Il Campione del Mondo della MotoGP ha ricevuto il premio di miglior sportivo dell’anno dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo e, durante la cerimonia di premiazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il centauro della Honda ha affermato che per il secondo anno consecutivo non ha fatto vacanze perché si è concentrato sul recupero e che dal giorno dell’intervento non è più salito in sella a una moto: “Dal 2 dicembre mi dedico alla riabilitazione alla spalla. Tra due settimane avremo i primi test che precedono la stagione. Ci arriverò ad un 60 o 70% della forma fisica”.

L’iberico ha dunque confermato tutte le difficoltà della riabilitazione, già più volte aveva dichiarato nel corso dell’inverno anche se non aveva mai parlato di percentuali come ha invece fatto in questa circostanza. Marc Marquez si è poi dilungato: “La squadra sta lavorando moltissimo, gli avversari si rafforzeranno molto quest’anno, ma siamo qui e siamo pronti per prepararci al meglio”.

La presentazione della nuova Honda è in programma per il prossimo 4 febbraio a Jakarta e poi Marquez sarà protagonista ai test di Sepang (7-9 febbraio) non guiderà una moto: “Ho molta voglia di salire su una moto ma ancora non ho potuto farlo. Quindi non so se sono preparato o meno. Ho solo girato un po’ con i kart, ma niente di più. Se tutto va bene, prima di andare in Malesia salirò su una moto qualsiasi per vedere come mi sento. Al momento non l’ho fatto perché non sono pronto”.

Foto: Lapresse