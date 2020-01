Atletica, Alessia Trost riparte da 1.84 a Udine. Vince Cernjul sotto gli occhi del grande Sotomayor

Alessia Trost ha incominciato la sua stagione al meeting Udin Jump Development in quel di Udine. L’azzurra ha concluso la gara in quarta posizione, saltando 1.84 metri e poi commettendo tre errori a quota 1.87. La friulana, da quest’anno passata ad allenarsi a Sesto San Giovanni sotto la guida di Roberto Vanzillotta, si è esibita sotto gli occhi del grande Javier Sotomayor (primatista mondiale, icona indiscussa dell’atletica leggera) ma ha faticato a ingranare nella gara vinta dalla slovena Marusa Cernjul (1.87) davanti alla connazionale Lija Apostolovski (1.87) e alla 17enne toscana Idea Pieroni che ha superato 1.87 al primo tentativo migliorando il proprio personale di due centimetri.

La manifestazione è vissuta nel ricordo del compianto Kobe Bryant, tutto è infatti cominciato con 24 secondi di silenzio per ricordare il campione di basket scomparso domenica in un tragico incidente di elicottero (24 era il suo numero di maglia ai Los Angeles Lakers). Per la cronaca la gara maschile è stata vinta dal cinese Zhang Guowei (2.27) davanti al portoricano Luis Castro Rivera (2.24) e al bahamense Donald Thomas (2.21).

