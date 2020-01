Volley, Challenge Cup 2020: Milano supera 3-0 Mladost Kastel e ipoteca il passaggio ai quarti

Milano travolge 3-0 (25-19 25-20 25-20) il Mladost Kastel negli ottavi di finale di Challenge Cup: i meneghini con il risultato di oggi ipotecano il passaggio ai quarti. Come sempre, a trascinare i milanesi è stato Nimir Abdel Aziz, capace di mettere a referto 21 punti. Molto bene anche Basic e Clevenot, entrambi a segno con 8 punti.

Milano parte benissimo e grazie ad Abdel Aziz sale subito 4-1. La reazione dei padroni di casa arriva puntuale e veemente e con Matokovic (14) si riportano in parità (7-7). Nella fase centrale del parziale è un testa a testa molto duro con entrambe le squadre che provano ad imporsi. I ragazzi di Roberto Piazza passano nuovamente in vantaggio con il bolide di Clevenot (8) che fissa il punteggio sul 18-15. I lombardi riescono a gestire bene l’ultima parte del set prima di chiudere col solito Abdel Aziz sul 25-19.

Il secondo parziale inizia praticamente come quello precedente. La formazione ospite inizia alla grande e piazza il primo break 6-3. La squadra di Rancic rientra nel match mettendo a segno un parziale di 3-0 che vale il 18-17. A questo punto i meneghini trovano la forza di alzare le percentuali in difesa salendo fino al 22-18. Trascinata da Abdel Aziz Milano porta a casa anche il secondo set col punteggio di 25-20.

I lombardi, nonostante il vantaggio, non calano in attacco e iniziano alla grande anche il terzo set con l’attacco di Alletti (6) che segna il 4-1. I croati ritrovano come per magia vigore nel gioco offensivo e ribaltano la situazione (9-8). A questo punto Milano mette a segno un parziale di 4-0 che vale l’11-8. Inizia così un punto a punto che si risolve con il bolide di Abdel Aziz (22-18). Come accaduto nei set precedenti i ragazzi di Piazza possono controllare e vincere 25-20.

Foto: Valerio Origo