F1, Fernando Alonso su Lewis Hamilton: “E’ cresciuto nel corso del tempo, ma ha dei punti deboli di cui gli altri non approfittano”

Fernando Alonso non è mai banale nelle sue considerazioni. Il due volte campione del mondo di F1, archiviata l’esperienza impegnativa ma affascinante della Dakar 2020, guarda al futuro e alle prossime sfide. Il pensiero va alla 24 Ore di Le Mans e alla 500 Miglia di Indianapolis, competizioni alle quali Nando intende partecipare e nelle quali vuol lasciare il segno in maniera decisa.

Tuttavia, il legame con la F1 non si è rotto del tutto e da parte sua una decisione su un possibile ritorno o meno nel Circus ancora non è stata presa. Il 2021 sarà l’anno della “rivoluzione” e l’iberico vorrà capire se vi potrà essere l’occasione per essere parte di un team di rilievo o meno. Al di là degli aspetti personali, Alonso, nelle sue più recenti esternazioni pubbliche, si è concentrato su uno dei suoi più grandi rivali in pista, ovvero Lewis Hamilton, sei volte campione del mondo in F1 e dominatore assoluto della massima categoria dell’automobilismo nelle ultime stagioni.

L’esperienza in comune nel 2007, in McLaren, la ricordano un po’ tutti e i malumori non mancarono. Nel tempo, però, alcune spigolosità sono state un po’ appianate e da parte dello spagnolo il rispetto nei confronti dell’ex team-mate non è mai mancato. Tuttavia, l’ex pilota della Ferrari è convinto che Lewis non sia imbattibile, pur essendo cresciuto molto nel corso del tempo: “Hamilton è più competitivo e preparato rispetto a quando correvamo nella stessa squadra. Ha però dei punti deboli che non sono stati ancora evidenziati. Se si analizza la stagione di Lewis c’è sempre una tendenza: inizia l’anno lentamente e nessuno ne approfitta, tutti ci eccitiamo, diciamo che sarà l’anno di Bottas (ad esempio), ma non è mai così. Sarebbe bello poter lottare contro di lui in una vera battaglia e scoprire se è davvero invincibile o meno“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse