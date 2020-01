Sollevamento Pesi: Antonino Pizzolato trionfa nei -81 kg della Coppa del Mondo di Roma

Prosegue a forti tinte azzurre la Coppa del Mondo di sollevamento pesi 2020 di Roma, con la gara dei -81 kg che ha visto trionfare l’italiano Antonino Pizzolato, capace di dominare la competizione già nello strappo, alzando correttamente 160 kg alla seconda prova e fallendo un tentativo a 163 kg. Seconda piazza per l’americano Harrison Maurus, 158 kg, mentre a completare il podio ci ha pensato il canadese Alex Bellemarre, con 148 kg.

Il duello tra il siciliano e lo statunitense si è ripetuto anche nello slancio, in cui “Nino” e Maurus hanno sollevato 190 kg e 195 kg nei primi due tentativi, sbagliando però la misura della vittoria, con l’azzurro che si è aggiudicato la sfida, per aver completato la prova con un vantaggio cronologico. Terzo lo spagnolo David Sanchez con 176 kg. La classifica combinata ha dunque premiato Pizzolato, cumulando 355 kg, due in più di Maurus, mentre il canadese Bellemarre si è fermato a 323 kg.

Foto: FIPE