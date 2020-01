Calcio, l’Inter batte la Fiorentina 2-1 e vola in semifinale di Coppa Italia

L’Inter supera la Fiorentina a San Siro, con il risultato di 2-1, e vola in semifinale di Coppa Italia, ove troverà il Napoli. Partita complicata per 70 minuti per i nerazzurri, i quali hanno faticato contro una Fiorentina schierata in campo in maniera eccellente. Col passare dei minuti, però, la maggior qualità del sodazio lombardo ha fatto la differenza.

Parte meglio la Fiorentina che nei primi 10′ minuti di match mette in difficoltà l’Inter con un paio di conclusioni, di Lirola e Chiesa, che finiscono di poco fuori dallo specchio della porta. L’Inter inizia a salire di colpi verso il 30esimo, nonostante un Alexis Sanchez in difficoltà per via dell’ottima marcatura da parte di Badelj. Al 43esimo, dopo che per buona parte del primo tempo non era accaduto nulla di rilevante, un errore di Ceccherini consente a Candreva di ritrovarsi con la palla tra i piedi da buona posizione e il centrocampista dei nerazzurri spedisce in rete per l’1-0 Inter.

Il secondo tempo inizia con la Fiorentina in difficoltà e Lautaro che tira due volte in porta, spedendo, in ambedue le occasioni, il pallone fuori. Al 63esimo, tuttavia, la Fiorentina trova il pari con Caceres che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, insacca di testa. Passano appena sette minuti, però, e i nerazzurri ritrovano il vantaggio con un tiro da fuori area di Barella. La Viola non riesce realmente a reagire in maniera convinta e negli ultimi 20 minuti l’Inter gestisce il vantaggio fino al fischio finale.

Foto: Lapresse