Valentino Rossi e il bivio di una carriera: ritirarsi o continuare? La scelta più dolorosa e un futuro tutto da scrivere

Andare avanti o ritirarsi, questo è il dilemma. Valentino Rossi è nei panni di Amleto, tra essere o non essere deve scegliere quale sarà il suo futuro: appendere il casco al chiodo al termine del 2020 oppure proseguire ancora la sua carriera in MotoGP. I dubbi sono tanti per il Dottore che a quasi 41 anni (spegnerà le candeline il prossimo 16 febbraio) si trova al doloroso bivio da cui aveva sempre voluto sfuggire nel corso della sua mitologica avventura nell’universo motociclistico: le primavere purtroppo passano anche per un highlander del suo calibro, un nove volte Campione del Mondo che ha scritto pagine indimenticabili di questo sport e che ha davvero scritto la storia delle due ruote.

La Yamaha ha oggi annunciato la propria formazione per il 2021: oltre allo spagnolo Maverick Vinales, confermato nella giornata di ieri, ci sarà il francese Fabio Quartararo che lascerà il team satellite Petronas per accasarsi nella squadra ufficiale della scuderia di Iwata col chiaro obiettivo di sconfiggere Marc Marquez. Valentino Rossi esce dunque dall’orbita della compagine giapponese con cui ha vinto quattro Mondiali e per cui ha corso dal 2004 al 2010 e dal 2013 a oggi, lo ha fatto perché ha ancora bisogno di tempo per pensare sul suo futuro: Yamaha gli aveva chiesto risposte all’inizio dell’anno, il centauro di Tavullia non si è sentito di affrettare i tempi e dunque si è arrivati a questa scelta condivisa da entrambe le parti.

Come ha dichiarato il volto simbolo della MotoGP degli ultimi venti anni, molto dipenderà dalle risposte che arriveranno dalla pista nelle primissime gare del 2020: se dovessero giungere dei risultati positivi allora si potrebbe pensare di andare avanti anche nel 2021, in caso contrario sarà arrivato il momento di dire basta e di salutare il circo da autentico numero 1. Si tratta del momento più difficile della carriera di un fuoriclasse, ritirarsi è una scelta dolorosa e complicata per chi ha vissuto una vita intera sulla cresta dell’onda: Valentino Rossi saprà come comportarsi, è nella sua indole di combattente nato. Nel caso in cui sceglierà di proseguire allora per lui ci sarà sempre disponibile una Yamaha cliente, ovvero una moto M1 factory con cui poter competere e magari togliersi ancora qualche soddisfazione. Il futuro fuori dalla MotoGP? Gare endurance in auto, magari la Dakar o la 24 Ore di Le Mans: di sicuro il Dottore non rimarrà sul divano a guardare la televisione.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTORI

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse