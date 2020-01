Sci alpino, ufficiale: cancellate le gare di Coppa del Mondo a Yanqing a causa del corona virus

La Coppa del Mondo 2020 di sci alpino avrebbe dovuto fare tappa a Yanqing (Cina) nel weekend del 15-16 febbraio ma l’evento è stato cancellato dalla FIS a causa del diffondersi del corona virus che ha messo in ginocchio il Paese. Su questa pista, che tra due anni ospiterà le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, si sarebbero dovuti correre un superG e una discesa maschile: il primo evento preolimpico non avrà luogo, anche se il livello di rischio in questa città è basso si è preferito rinunciare all’appuntamento per la sicurezza degli atleti come ha ribadito il Presidente Gian Franco Kasper.

Soltanto nei prossimi giorni la Federazione Internazionale si pronuncerà in merito agli eventuali recuperi di queste due gare, non sarà facile trovare delle date e delle località perché la stagione volge al termine: bisognerà cercare degli spazi tra Chamonix (8-9 febbraio), Niigata Yuzawa Naeba (22-23 febbraio), Hinterstoder (28 febbraio-1° marzo), Kvitfjell (5-8 marzo), Kranjska Gora (14-15 marzo) prima delle finali di Cortina d’Ampezzo (16-22 marzo) oppure trovare una nuova località in tempi rapidissimi proprio per il weekend del 15-16 febbraio.

Foto: Lapresse