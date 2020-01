MotoGP, Fabio Quartararo: “Un onore entrare nel team Yamaha ufficiale dal 2021, sarà una grande sfida”

La notizia della conferma di Maverick Vinales in Yamaha fino al 2022 di ieri era solamente la punta dell’iceberg. Come avevamo anticipato, la scuderia di Iwata voleva sistemare il proprio futuro in tempi strettissimi per non farsi trovare impreparata e così è stato. La casa con i tre diapason ha annunciato da pochi minuti che sarà Fabio Quartararo il vicino di box dello spagnolo, andando a formare un team giovane e talentuoso, con la chiara intenzione di sfidare ad armi pari Marc Marquez e la Honda. L’ufficialità della promozione del francese dal team SIC Petronas alla squadra ufficiale era ampiamente nell’aria, ma è una notizia importante, perché sancisce la fine dell’era di Valentino Rossi con il team nipponico al termine del 2020. E forse anche della sua carriera nella classe regina?

Ad ogni modo le parole del nativo di Nizza sottolineano la sua felicità per questo accordo: “Sono davvero contento per questa firma. Per me è stato semplice mettere nero su bianco e ora so bene quale sarà il mio futuro nei prossimi tre anni. Prometto che lavorerò sodo come ho fatto nell’ultima stagione e sono ancor più motivato per migliorare le mie prestazioni. Mi sembra che questa sosta invernale non finisca più. Non vedo l’ora di iniziare i test pre-stagionali di Sepang per scoprire la mia nuova M1. Voglio ringraziare il mio team SIC Petronas che mi ha dato l’opportunità di esordire in MotoGP nel 2019. Darò tutto quello che ho per ricambiare la loro fiducia in questo 2020″.

Foto: Lapresse