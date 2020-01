Sci alpino, i convocati dell’Italia per la discesa di Garmisch: nove azzurri in Coppa del Mondo, ultima gara di Fill

Nove italiani sono stati convocati per la discesa di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino che si disputerà sabato 1° febbraio (ore 11.30). In terra tedesca è previsto anche un gigante (domenica 2 febbraio, ore 10.30 e 13.30) ma le convocazioni non sono ancora state diramate. Chiaramente l’infortunio di Dominik Paris ha messo in seria difficoltà l’Italia che cercherà di risollevarsi nella prova veloce in Germania dove Christof Innerhofer, qui vincitore nel 2013, proverà a trascinare gli altri azzurri. Sarà l’ultima gara in carriera per Peter Fill che ha annunciato il ritiro, attenzione a Mattia Casse, Emanuele Buzzi e Matteo Marsaglia che puntano a ottenere un buon risultato. Di seguito i convocati dell’Italia per la discesa di Garmisch, le convocazioni per il gigante devono ancora essere diramate:

CONVOCATI ITALIA PER DISCESA GARMISCH:

Christof Innerhofer

Peter Fill

Loading...

Loading...

Emanuele Buzzi

Mattia Casse

Davide Cazzaniga

Guglielmo Bosca

Matteo Marsaglia

Alexander Prast

Florian Schieder

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse