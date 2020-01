Combinata nordica, a Otepää non c’è neve: cancellate le gare di Coppa del Mondo

La Fis ha comunicato quest’oggi che le gare della Coppa del Mondo di combinata nordica in programma a Otepää nel weekend dell’8 e 9 febbraio sono state cancellate a causa della mancanza di neve. Infatti le condizioni atmosferiche non sono favorevoli e gli organizzatori sono stati costretti ad alzare bandiera bianca.

È la seconda volta negli ultimi tre anni che Otepää rinuncia alla Coppa del Mondo di combinata nordica. L’infausto evento si era verificato anche nel 2018, quando la tappa era in calendario a gennaio. Nessun problema, invece, nel 2019.

Si resta in attesa di capire quali saranno le mosse della federazione internazionale. La Fis non ha escluso la possibilità di spostare altrove le gare in programma in quelle date. In alternativa le due competizioni cancellate potrebbero essere recuperate in occasione delle tappe successive.

Al momento l’unica certezza è che l’8 e 9 febbraio non si gareggerà in Estonia. Ci si augura che si possa trovare un’alternativa, poiché altrimenti il massimo circuito della combinata dovrebbe restare fermo per due fine settimana. Infatti il 15 e 16 febbraio è un weekend buco e la tappa successiva è prevista il 22-23 febbraio in quel di Trondheim.

Foto: La Presse