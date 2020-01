Rafael Nadal, Australian Open 2020: “Sono triste per non essere in semifinale, Thiem lo meritava di più”

Rafael Nadal è stato eliminato ai quarti di finale degli Australian Open 2020, lo spagnolo è uscito prematuramente dal primo Slam della stagione per mano di uno scatenato Dominic Thiem che ha confezionato la partita perfetta. L’austriaco è riuscito ad avere la meglio sul numero 1 del mondo vincendo tre set al tie-break, non tremando mai nei momenti caldi e annichilendo il grande favorito della vigilia.

Il mancino di Manacor ha elogiato la prestazione dell’avversario al termine dell’incontro: “Partita caratterizzata da un buon livello di tennis, lui ha giocato in modo aggressivo tirando sempre bene: nulla da dire. Quello che non sono riuscito a fare è stato vincere nei tie-break ma il tennis è così. A volte mi sono mancati la determinazione e il colpo vincente, ora continuerò a lavorare per avvicinarmi al livello di cui ho bisogno per vincere i tornei. Sono triste di non essere in semifinale ma oggi Thiem lo meritava più di me anche se sono comunque stato lontano soltanto due punti dal quinto set”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Dichiarazioni da Marca

Foto: Lapresse