Vuelta a San Juan 2020, Fernando Gaviria serve il bis a Valle Fértil

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) coglie il secondo successo su quattro tappe fin qui disputate alla Vuelta a San Juan 2020. Il colombiano si è imposto sul traguardo di Valle Fértil con uno sprint regale dopo essere stato lanciato in maniera a dir poco perfetta dal suo pesce pilota Maxi Richeze. Secondo posto per il francese Rudy Barbier (Israel Start-UP), mentre sul gradino più basso del podio di giornata si piazza l’altro colombiano Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) che ha preceduto Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

La tappa è stata contraddistinta da una fuga a due composta dallo statunitense Robin Carpenter (Rally Cycling) e dal basco Peio Goikoetxea (Orbea). Il gruppo, ad ogni modo, ha sempre tenuto la coppia al comando a tiro ed è andato a riprenderla con facilità negli ultimissimi km. Nelle fasi di preparazione allo sprint si segnala, inoltre, un errore fatale di Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick Step) che ha preso un buco negli ultimi 200 metri costringendo il compagno Hodeg, forse l’unico che poteva mettere in difficoltà Gaviria, a partire molto dietro rispetto ai rivali.

Non cambia nulla in classifica generale ove Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) resta saldamente al comando con 32″ di vantaggio sull’azzurro Filippo Ganna (nazionale italiana) e 1’08” sull’eterno Oscar Sevilla (Medellin). Domani sarà la volta della tappa decisiva con l’arrivo in salita sull’Alto Colorado.

Foto: Pier Colombo