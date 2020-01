LIVE Sport, DIRETTA 24 gennaio: i risultati degli Australian Open. GP della Cina 2020 di F1 a rischio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 24 gennaio: orari e programma

08.41 TENNIS – Pochi mesi fa, agli US Open, Serena Williams batteva con un sonoro 6-0 6-1 Qiang Wang. Nel pomeriggio degli Australian Open, però, la musica incredibilmente cambia, si evolve e si fa completamente differente: in 2 ore e 41 minuti di battaglia la cinese batte incredibilmente la testa di serie numero 8 con il punteggio di 6-4 6-7 (2) 7-5. Soltanto in due occasioni era accaduto che l’americana concludesse lo Slam di Melbourne in questa fase del tabellone, nel 1999 e nel 2006. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.37 F1 – Il GP della Cina di F1, inserito nel calendario del Mondiale 2020, potrebbe essere a rischio a causa del coronavirus che si sta diffondendo nel Paese asiatico: lo scrive il sito spagnolo Marca.com, affermando come siano stati sospesi al momento tutti gli eventi sportivi fino ad aprile. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.33 TENNIS – Netto successo del serbo Novak Djokovic, numero 2 ATP, nel terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis: il balcanico liquida con un perentorio 6-3 6-2 6-2 in un’ora e 27 minuti di gioco il nipponico Yoshihito Nishioka ed approda agli ottavi di finale, dove affronterà l’argentino Diego Schwartzman. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 24 gennaio 2020: oltre al corposo programma degli sport invernali spiccano naturalmente gli Australian Open di tennis (scenderà in campo a Melbourne l’ultimo azzurro rimasto in gara in campo maschile, ovvero Fabio Fognini, numero 12 del tabellone, che sarà opposto alla testa di serie numero 22, l’argentino Guido Pella), ma saranno protagonisti anche gli Europei di pallanuoto maschile e l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano.

Sarà una giornata piena di tanti eventi, soprattutto tra gli sport invernali: lo sci alpino fa tappa in Austria con gli uomini ed in Bulgaria con le donne, mentre ci saranno anche gli Europei di pattinaggio artistico e short track. Spazio infine anche alla Coppa del Mondo di biathlon a Pokljuka, in Slovenia (In gara ci saranno per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer con il 15, Lisa Vittozzi con l’8, Federica Sanfilippo col 3 e Michela Carrara col 59).

Il Milan invece aprirà la giornata della Serie A di calcio con la sfida contro il Brescia. OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 24 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

