Australian Open 2020, Novak Djokovic liquida Yoshihito Nishioka in tre set e va agli ottavi

Netto successo del serbo Novak Djokovic, numero 2 ATP, nel terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis: il balcanico liquida con un perentorio 6-3 6-2 6-2 in un’ora e 27 minuti di gioco il nipponico Yoshihito Nishioka ed approda agli ottavi di finale, dove affronterà l’argentino Diego Schwartzman.

Nel primo set il serbo preme sull’acceleratore e scava subito il solco che sarà decisivo: Djokovic tiene il servizio in apertura a zero e poi trova lo strappo a trenta, confermato rapidamente per il 3-0 non pesante. Il nipponico riesce a rimanere aggrappato alla partita, ma non impensierisce il balcanico in risposta davvero mai. Nell’ottavo gioco il giapponese concede un primo set point, ma si salva, nulla può però nel game successivo, quando Djokovic tiene a zero il servizio e chiude 6-3 in mezz’ora.

Non vi è equilibrio neppure nella seconda frazione, dato che il canovaccio si ripete praticamente identico, con il serbo che trova il break nel game d’apertura, seppur ai vantaggi. Il secondo set di Djokovic al servizio è perfetto ed il numero 2 ATP non concede neppure un quindici all’avversario. Arriva anche il secondo break nel settimo gioco, e così per il serbo c’è poi il 6-2, ancora in mezz’ora di gioco.

Il nipponico fa praticamente da sparring al serbo: nella terza partita Djokovic parte vincendo i primi nove punti giocati e si ritrova in un amen sul 3-0 pesante. Il 4-0 è una formalità, poi il nipponico riesce quantomeno a tenere un paio di turni al servizio. Djokovic serve per il match sul 5-2, non sfrutta un match point e concede addirittura un break point, poi infila tre punti e chiude sul 6-2 in ventisette minuti.

Il serbo domina la partita servendo ben sedici ace, mentre mette in campo il 74% di prime, sule quali ottiene il 93% dei punti. Anche sulla seconda il dato dei punti ottenuti risponde ad un impressionante 69%, con ben 40 vincenti a fronte di soli 23 gratuiti. Impietoso il conto dei punti totali vinti: 87-49 per il numero 2.

Foto: LaPresse