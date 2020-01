Eurolega 2019-2020, Larkin ne mette 32 e l’Efes trionfa a Madrid. Vittorie casalinghe per Panathinaikos e Zalgiris

Tre gli incontri, oltre a quello tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, che si sono tenuti in questa serata di Eurolega 2019-2020. Di seguito andiamo a vedere come sono andati.

ZALGIRIS KAUNAS – ALBA BERLINO 104-80 (23-9, 31-18, 30-25, 20-28)

Non c’è praticamente stata partita tra Zalgiris Kaunas e Alba Berlino, due squadre che ormai hanno poco da chiedere a questa Eurolega, dato che le chance di entrambe di agguantare i playoff sono pochissime. I padroni di casa, ad ogni modo, liquidano la pratica già nel primo tempo, grazie a un grande gioco corale che manda in doppia cifra addirittura sei giocatori.

TOP SCORER

KAUNAS: Rivers 17, Ulanova 14, Hayes 12

ALBA BERLINO: Nnoko 15, Siva 12, Giedraitis 12

PANATHINAIKOS – ASVEL 100-88 (20-18, 30-17, 21-23, 27-30)

Il Panathinaikos batte i francesi dell’ASVEL e fa un grosso balzo verso la post season. Ora i greci, attualmente sesti in classifica, hanno ben tre partite di vantaggio su Milano e Valencia, che occupano, rispettivamente, la settima e l’ottava piazza, e si trovano a un solo successo dal Maccabi quinto. I padroni di casa scappano già nel secondo quarto, grazie ai punti di Papapetrou, Fredette e Rice. Dopo venti minuti, infatti, il Pana si ritrova sopra di 17. L’ASVEL riesce a ridurre il distacco in singola cifra solo a 20″ dalla fine del match, troppo tardi per avere una chance.

TOP SCORER

PANATHINAIKOS: Fredette 22, Papapetrou 21, Rice 14

ASVEL: Maledon 19, Jean-Charles 16, Diot 14

REAL MADRID – ANADOLU EFES ISTANBUL 75-80 (20-20, 20-23, 15-16, 20-21)

L’Efes espugna il campo del Real Madrid ed è sempre più primo in classifica. I turchi, infatti, ora hanno ben tre partite di vantaggio sul terzetto al loro inseguimento composto proprio dai Blancos, dal CSKA Mosca e da Barcellona. La partita è stata contraddistinta da un grandissimo equilibrio. L’Efes ha provato la fuga a inizio quarto periodo, toccando anche il +8 sul 58-66. Il Real, però, è riuscito ad accorciare le distanze e a 2’53” dalla fine ha raggiunto il -1 con una tripla di Campazzo. Dopo un minuto senza canestri, però, una bomba di Pleiss ha ridato il +4 all’Efes. A mettere la parola fine sull’incontro, in seguito, ci ha pensato il grandissimo protagonista della serata, vale a dire uno Shane Larkin da ben 32 punti, che con due canestri consecutivi ha atterrato definitivamente i padroni di casa.

TOP SCORER

REAL MADRID: Thompkins 15, LLull 13, Campazzo 10

EFES: Larkin 32, Pleiss 13, Beaubois 7

Credit: Ciamillo