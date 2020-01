Pallanuoto, Europei 2020: Montenegro battuto 10-8, l’Ungheria conquista la finale e le Olimpiadi

Può gioire il pubblico di casa alla Duna Arena. L’Ungheria trionfa in semifinale, batte il Montenegro per 10-8 ed agguanta la finale degli Europei di pallanuoto maschile in quel di Budapest. Oltre a giocarsi la medaglia d’oro con la Spagna arriva un’altra gioia per i magiari: è ufficiale infatti la conquista del pass olimpico per Tokyo 2020.

Il Montenegro, che aveva già beffato ai quarti i campioni del mondo del Settebello, parte forte e chiude al comando per 2-1 il primo quarto. I magiari spinti dal pubblico di casa però non si arrendono e non si danno assolutamente per vinti: rispondono ad ogni colpo montenegrino e poi trovano l’allungo a metà gara con Varga. Nel terzo quarto arriva il break decisivo per gli ungheresi: un parziale di 4-1 nel giro di 3′ che affossa i montenegrini. Ivovic e compagni provano la rimonta sul finale, accorciano fino al -1 e in un rocambolesco finale hanno addirittura la palla per pareggiare, ma il passaggio di Radovic è totalmente sbagliato.

