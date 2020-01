Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2020: il quartetto azzurro maschile si gioca il primo posto contro la Francia

Brillano i giovani azzurri presenti in terra canadese per la sesta e ultima tappa di Coppa del Mondo su pista di Milton 2020. Infatti stanotte, il quartetto tricolore formato da Stefano Moro, Davide Boscaro, Carloalberto Giordani e Giulio Masotto, si giocherà un’importantissimo oro nella finale dell’Inseguimento a squadre contro la quasi imbattibile Francia. Un risultato, quello ottenuto finora, quasi inaspettato; visto e considerato che il CT Marco Villa ha mandato in Canada non il solito gruppo azzurro che si presenterà a Tokyo 2020, dati gli impegni di Viviani e compagnia in Australia e in Argentina. Ma tutto ciò è ancor più gratificante per il movimento italiano, che titolari o no, riesce sempre e comunque a difendersi egregiamente su ogni fronte e, soprattutto, nella prova da cui ci aspettiamo davvero tanto in occasione dei Mondiali e dei giochi olimpici. In ogni caso, comunque vada, sarà una finale bellissima.

Nel primo round valido per la fase conclusiva, l’Italia ha fronteggiato e battuto con 4’01″656 la Bielorussia, che ha chiuso in 4’04″232. I nostri azzurri si sono migliorati notevolmente rispetto alle qualificazioni dove avevano segnato il tempo di 4’03″811. La seconda sfida ha visto come protagoniste la Francia contro i padroni di casa del Canada, che si dovranno accontentare della finalina per il terzo posto contro la Bielorussia. A livello femminile, dove non si è presentato il nostro quartetto, gli Stati Uniti hanno battuto con 4’18″783 l’Irlanda (4’26″389) e si giocheranno il primo posto contro la Francia. Le transalpine infatti, hanno sconfitto con 4’22″822 il Canada (4’23″501). La finalina per il terzo posto sarà una questione tra le padrone di casa e il Belgio, che ha battuto con 4’23″305 la Germania, ferma a 4’28″429.

Per quanto riguarda le qualificazioni della Velocità a squadre femminile, il Messico si è preso il primo posto provvisorio chiudendo in 33.359 davanti alla Polonia, staccata di +0.289, e alla Lituania a + 0.310. Sesta l’Italia con Elena Bissolati e Miriam Vece a +0.875. La coppia azzurra si batterà contro la Lituania durante il first round. Le altre sfide avranno come protagoniste: Canada contro le connazionali del P2M, Spagna contro Polonia, e Colombia contro Messico. Nella prova maschile invece, attualmente primeggia la Francia con 44.270 sulla Polonia, staccata a +0.048, e sulla Germania (+0.220). Non era presente l’Italia. Il first round vedrà le sfide tra Cina e Russia, Germania e Giappone, Polonia e Bielorussia, e Francia contro Spagna.

Foto: Twitter Federciclismo