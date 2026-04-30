Dove vedere in tv Sinner-Fils, ATP Madrid 2026: ufficiale l’orario della semifinale

Nessuna sorpresa nell’ordine di gioco pubblicato dagli organizzatori del Madrid Open 2026, che hanno posizionato la sfida tra Jannik Sinner e Arthur Fils nella sessione pomeridiana (non prima delle ore 16.00) come prima semifinale del tabellone di singolare maschile in occasione del quarto Masters 1000 dell’anno e secondo grande appuntamento della stagione su terra.

Dopo aver regolato ai quarti di finale il giovane talento spagnolo Rafael Jodar, il numero uno al mondo sarà chiamato ad un nuovo crash test sfidando uno dei giocatori più “caldi” del momento. Il 21enne francese è reduce infatti dal recente trionfo all’ATP 500 di Barcellona e sta disputando un ottimo torneo anche sui campi della Caja Magica, avanzando la sua candidatura per un ruolo da protagonista verso il Roland Garros.

Un solo precedente ufficiale nel circuito maggiore tra i due, che risale addirittura a febbraio 2023 quando l’azzurro si impose per 7-5 6-2 sul veloce indoor di Montpellier contro un Fils che doveva ancora compiere 19 anni. Da allora tante cose sono cambiate, quindi c’è grande attesa per quello che potrebbe rivelarsi anche uno dei match più spettacolari dell’intero torneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Fils, prima semifinale del Masters 1000 di Madrid. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-FILS ATP MADRID 2026

Venerdì 1° maggio

Pista Manolo Santana – Inizio alle ore 13.30

Siegemund/Zvonareva vs Andreeva/Shnaider

A seguire, ma non prima delle 16.00

Jannik Sinner vs Arthur Fils – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-FILS: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.