Sinner rafforza il n.1, Musetti salva la top-10, Cobolli al best ranking, Berrettini ci prova: il ranking ATP degli italiani prima di Roma

Jannik Sinner sta ulteriormente rafforzando il proprio status di numero 1 del mondo grazie alla cavalcata che sta inscenando al Masters 1000 di Madrid: il fuoriclasse altoatesino svetta con 13.750 punti dopo aver raggiunto la semifinale sulla terra rossa della capitale spagnola (incrocerà il francese Arthur Fils nella giornata di venerdì 1° maggio), potrebbe issarsi a quota 14.000 in caso di approdo all’atto conclusivo e volerebbe a 14.350 se dovesse riuscire ad alzare al cielo il trofeo.

Il 24enne ha ampliato il vantaggio nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz: attualmente si parla di 790 punti, che diventerebbe 1.040 con l’eventuale finale e 1.390 con la vittoria. Questo è lo scenario in vista degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 6 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e che rappresenterà l’ultimo grande evento prima del Roland Garros, il secondo Slam della stagione che ci terrà compagnia dal 24 maggio sul mattone tritato di Parigi.

Lorenzo Musetti è stato eliminato agli ottavi di finale e ha perso una posizione, scivolando in decima piazza con 3.415 punti. Flavio Cobolli si è invece fermato ai quarti di finale contro il tedesco Alexander Zverev, è riuscito a scavalcare il russo Andrey Rublev e si meriterà il suo best ranking: lunedì 4 maggio sarà numero 12 del mondo con 2.750 punti. Tre italiani nelle prime dodici posizioni della graduatoria internazionale rappresentano un ulteriore record per il movimento tricolore.

Quattro italiani in top-20, visto che Luciano Darderi ha scalato un paio di piazze e sarà ventesimo. Bisogna poi scendere in 66ma posizione per trovare Lorenzo Sonego con 830 punti (è scivolato indietro di quattro gradini, potrebbe essere sorpassato da Marcos Giron se quest’ultimo dovesse vincere il Challenger di Cagliari). In top-100 rientra anche Mattia Bellucci (80mo), mentre Matteo Berrettini è attualmente impegnato nel capoluogo sardo e potrebbe dunque migliorare il 100mo posto virtuale di oggi.

RANKING ATP ITALIANI PRIMA DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

1. Jannik Sinner 13.750 (14.000 con l’eventuale finale e 14.350 con l’eventuale vittoria a Madrid)

10. Lorenzo Musetti 3.415

12. Flavio Cobolli 2.750

20. Luciano Darderi 1.890

66. Lorenzo Sonego 830 (67mo se Marcos Giron vincerà il Challenger di Cagliari)

80. Mattia Bellucci 737 (81mo o 82mo se Yibing Yu o Rinky Hijikata vincono il Challenger di Aix-en-Provence e/o Matteo Berrettini o Jesper de Jong vincono il Challenger di Cagliari)

100. Matteo Berrettini 625 (94mo virtuale con 650 punti in caso di semifinale a Cagliari, 87mo virtuale con 690 punti in caso di finale a Cagliari, 74mo con 775 punti in caso di vittoria a Cagliari; possono superarlo solo de Jong se vincerà una partita in più a Cagliari e Walton, se vincerà Jiujiang e Berrettini perderà ai quarti di finale)