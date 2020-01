Australian Open 2020: Roger Federer completa una rimonta epica al super tie-break e batte John Millman

Una leggenda vivente. Roger Federer riscrive un’altra meravigliosa pagina della sua storia tennistica e lo fa in un terzo turno dell’Australian Open. Con l’eliminazione sempre più vicina, il campione di Basilea compie una rimonta epica nel super tie-break del quinto set su John Millman e lo batte con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6 dopo oltre quattro ore di battaglia.

E’ un inizio di partita folgorante quello del padrone di casa. Break nel quarto gioco e allungo sul 4-1, con Millman che sente anche la carica dei propri tifosi. Federer è in difficoltà contro un giocatore che non molla nulla e sfrutta al massimo gli errori dello svizzero. Nel nono gioco, però, il numero tre del mondo ha una reazione e riesce a strappare la battuta all’avversario, ma nel game successivo succede l’impensabile. Millman ottiene il break a zero e conquista il primo set per 6-4.

L’equilibrio è altissimo anche nella seconda frazione. Millman deve affrontare una palla break nell’undicesimo game, ma riesce ad annullarla con una solida prima. Si va di conseguenza al tie-break, che viene dominato dallo svizzero con il punteggio di 7-2. Il copione sembra essere lo stesso nel terzo set, con l’equilibrio che persiste fino al decimo game. Federer è eccezionale in risposta e riesce a strappare la battuta all’australiano, vincendo per 6-4.

Ci si può aspettare che Millman possa mollare ed invece è Federer a bloccarsi. Lo svizzero commette tantissimi errori (oltre 80 a fine partita) e nel settimo gioco l’australiano si esalta in risposta. Con due dritti fantastici Millman si procura il break e sala a condurre per 4-3. Il numero 47 del mondo non concede nulla al nativo di Basilea e conquista il quarto set per 6-4.

Il quinto set è un film, una storia all’interno di una partita incredibile. Subito break di Millman, ma immediato controbreak da parte di Federer. Si continua sul filo dell’equilibrio e il super tie-break è la giusta conclusione di questo scontro. Millman trova una serie di vincenti incredibili e scappa addirittura 8-4 e la fine per Federe sembra avvicinarsi. Lo svizzero, però, è immenso e completa una rimonta epica, conquistando i successivi sei punti e chiudendo con un dritto perfetto.

Federer riesce a staccare il biglietto per gli ottavi di finale ed ora se la vedrà con l’ungherese Marton Fucsovics, grande sorpresa di questo Australian Open, che oggi ha sconfitto nettamente l’americano Paul.

Foto: LaPresse