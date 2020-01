Australian Open 2020, un Fabio Fognini autoritario liquida Pella in 3 set e approda agli ottavi di finale!

È un Fabio Fognini impeccabile quello che nel terzo turno degli Australian Open 2020 sconfigge in tre set l’argentino Guido Pella, imponendosi in due ore e dodici minuti con il punteggio di 7-6 (0) 6-2 6-3. Il numero 12 del seeding, rimasto l’ultimo portabandiera della spedizione azzurra nel torneo di singolare maschile, approda così agli ottavi di finale, dove affronterà lo statunitense Tennys Sandgren in un match che sarà la rivincita del terzo round di Wimbledon 2019.

Il primo set comincia col brivido per Fognini, che si trova subito a dover fronteggiare due palle break: il ligure è abile nell’annullarle grazie a due vincenti (uno di rovescio e uno di dritto) e nel tenere il turno di battuta. L’azzurro passa al contrattacco nel corso del lunghissimo settimo game ma non riesce a concretizzare il break point concesso da Pella e la situazione di equilibrio non si spezza neanche in questa circostanza. Il copione del match rispetta le previsioni della vigilia e le caratteristiche dei tennisti in campo: Fognini alterna colpi altamente spettacolari a qualche errore evitabile, mentre l’argentino gioca con maggiore regolarità ma con minore incisività. Si seguono i servizi e si giunge al tie-break, nel quale Fognini è semplicemente perfetto e domina in lungo e in largo non concedendo nemmeno un punto al proprio avversario.

Nel secondo set il trentaduenne di Arma di Taggia continua a mostrare la versione migliore di se stesso, giocando con qualità e concentrazione. Durante il sesto game Fognini piazza un break di importanza capitale, concretizzato grazie a un sensazionale recupero a fondocampo seguito da un lob chirurgico. L’argentino, notoriamente un grande lottatore, alza il ritmo e spinge a tutta per ritrovare la parità ma l’azzurro risponde colpo su colpo e riesce a portare a casa il successivo game in battuta, caratterizzato da una serie di scambi meravigliosi. Nell’ottavo gioco Fognini completa l’opera e con tre vincenti consecutivi chiude il set sul punteggio di 6-2.

Nel terzo set il servizio non è più un fattore e si susseguono break a ripetizione. Il primo a prendere l’iniziativa è il ligure, che sembra aver dato lo strappo definitivo al match assicurandosi il quarto game, ma Pella dimostra per l’ennesima volta la propria proverbiale tenacia rispondendo con l’immediato controbreak. Fognini non fa una piega e, dopo l’immancabile discussione con il giudice di sedia, strappa nuovamente il servizio all’argentino durante il sesto gioco, ma il mancino di Bahia Blanca non vuole saperne di mollare e restituisce il favore nel settimo game. Quella seguente è la volta buona: nell’ottavo game l’azzurro piazza il terzo break del proprio set e stavolta tiene il turno di battuta, riuscendo a chiudere con il 6-3 finale.

Foto: LaPresse