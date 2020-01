Sci alpino, nessuna frattura per Sofia Goggia. L’azzurra salterà la discesa di domani

La gara di Sofia Goggia oggi nella discesa di Bansko, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino, si è conclusa circa a metà percorso, quando stava procedendo su tempi interessanti. La bergamasca è stata sbalzata da un dosso e, suo malgrado, è finita al tappeto in maniera abbastanza rovinosa. Dopo una lunghissima scivolata (viste le elevate pendenze di quel tratto) la nostra portacolori ha subito fatto cenno di stare bene, risparmiandoci attimi di apprensione. La sciatrice bergamasca, ad ogni modo, è apparsa leggermente scossa per la caduta e la Federazione ha preferito andare a controllare la situazione generale della campionessa olimpica. Gli esiti sono stati rivelati per mezzo di un comunicato sul sito ufficiale della FISI;

“Sofia Goggia, caduta nel corso della prima discesa femminile di Bansko, è stata sottoposta ad una radiografia e ad una risonanza magnetica alla gamba e alla caviglia destra, che hanno dato esito negativo, evidenziando solamente un leggero trauma contusivo. Per precauzione la campionessa olimpica non prenderà parte alla discesa di sabato 25 gennaio. La situazione verrà rivalutata nella giornata di sabato”.

A questo punto, quindi, Sofia Goggia salterà la gara di domani, ma potrebbe tornare a mettere gli sci domenica verso il supergigante. L’importante è non forzare in maniera eccessiva dopo una caduta che, ad ogni modo, è stata notevole.

Foto: sci alpino-sofia goggia-fisi pentaphoto