Atletica, Leonardo Fabbri straripante: cannonata da 21.32 metri, il peso vola! Minimo per le Olimpiadi 2020

Strepitosa cannonata di Leonardo Fabbri che a Parow (Sudafrica) ha gettato il peso ad addirittura 21.32 metri! Nella gara d’esordio in questo 2020, l’azzurro ha migliorato il suo personale di ben 33 centimetri (20.99 del 2019) ed è diventato così il secondo italiano di tutti i tempi, superando il suo allenatore Paolo Dal Soglio (21.23) e mettendosi alle spalle esclusivamente del mitologico record nazionale di Alessandro Andrei (22.91 nel 1987). Il 22enne fiorentino continua così a crescere, fa ben sperare per il prossimo futuro e intanto realizza lo standard di iscrizione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 fissato a 21.10 (come per altri atleti la conferma della partecipazione ai Giochi arriverà soltanto nei prossimi mesi).

Il nostro portacolori ha naturalmente vinto la gara in cui il 21.32 al sesto tentativo è stato soltanto la ciliegina sulla torta, in precedenza aveva già toccato 21.00 e 20.90 metri (questo il dettaglio della serie: nullo, 20.90, nullo, 19.74, 21.00, 21.32). Leonardo Fabbri aveva già sfiorato l’accesso alla finale ai Mondiali di Doha dopo aver vinto l’argento agli Europei under 23, con questa misura può assolutamente puntare all’atto conclusivo alle Olimpiadi.

Foto: FIDAL/Colombo