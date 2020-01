Australian Open 2020, Fabio Fognini: “Oggi una grande prestazione. Sandgren non vale la posizione n. 100 in classifica, partiamo alla pari”

Fabio Fognini si è presentato estremamente sorridente ai microfoni dopo la superba prestazione odierna con la quale ha sconfitto in maniera netta l’argentino Guido Pella e ha quindi conquistato l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà lo statunitense Tennys Sandgren. Si temeva che il ligure oggi potesse cedere qualcosa a livello fisico dopo le due maratone contro Isner e Thompson nei primi due turni dello Slam oceanico, e invece il trentaduenne di Arma di Taggia ha stupito tutti, mettendo in campo una prestazione di altissimo livello e di grande continuità.

Fognini ha analizzato il successo odierno, soffermandosi anche sulle proprie condizioni fisiche: “È parecchio tempo che mi sveglio con forti dolori, ma se va bene mi prendo quel che viene. Se invece va male ho una scusa per giustificare la sconfitta. Dopo la maratona con Thompson sono andato al letto alle 4, ho dormito poco ma mi sono svegliato senza dolori. Per questo ieri mi sono allenato poco con Alberto Giraudo, ma gli ho chiesto di non farmi correre. In ogni caso contro Pella la chiave è stata il servizio. Ne è uscita una prestazione con la ‘P’ maiuscola”.

Il numero 12 del ranking ATP si è poi proiettato col pensiero verso il prossimo match contro Tennys Sandgren, che sarà per lui la rivincita dell’incontro di terzo turno a Wimbledon 2019: “Sicuramente Sandgren non vale la centesima posizione in classifica: ha battuto Matteo che è un top ten e ha dato tre set a zero a Querrey. Quindi se ci limitiamo al ranking parto come favorito, ma credo che sia un match alla pari. Però è vero che se guardiamo i due big contro i quali ho perso in passato, questa terza possibilità qui in Australia è sicuramente più concreta. Ma al momento voglio godermi questa vittoria, poi da domani penserò all’americano”.

Foto: LaPresse