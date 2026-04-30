Quanti soldi ha già guadagnato Sinner a Madrid: gli assegni ancora in palio

Jannik Sinner affronterà il francese Arthur Fils nella semifinale del Masters 1000 di Madrid: dopo aver superato il temuto ostacolo generazionale Rafael Jodar, il fuoriclasse altoatesino tornerà in scena venerdì 1° maggio (ore 16.00) per fronteggiare un avversario molto arcigno e che potrebbe creare parecchi grattacapi sulla terra rossa della capitale spagnola. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo e andare a caccia del quinto torneo di livello 1000 consecutivo.

Il nostro portacolori, che in questa prima parte di stagione ha già dettato legge in tre Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo), affronterà il 21enne transalpino, numero 25 del ranking ATP e reduce dal trionfo nel torneo ATP 500 di Barcellona. Il 24enne ha vinto l’unico precedente: 7-5, 6-2 nella semifinale di Montpellier nel 2023. Nello stesso anno i due si sarebbero dovuti affrontare anche agli ottavi di Marsiglia (sempre sul cemento indoor), ma l’altoatesino si ritirò prima dell’incontro (questo precedente non fa statistica).

Questo per quanto concerne la parte sportiva e agonistica, ma occorre prestazione attenzione anche al risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid? La qualificazione alla semifinale ha già portato in dote 297.550 euro, ma nel caso in cui riuscisse a fare ulteriore strada gli assegni diventeranno ancora più consistenti: l’approdo all’atto conclusivo assicura 535.585 euro, mentre chi alzerà al cielo il trofeo festeggerà con 1,007 milioni di euro.

Jannik Sinner svetta in testa al Prize Money Ranking, la classifica dei premi elaborata ufficialmente dalla ATP: nel corso di questa stagione, infatti, il 24enne si è meritato 4,68 milioni di dollari statunitensi considerando esclusivamente gli emolumenti garantiti dagli organizzatori dei tornei per via dei risultati conseguiti e ha staccato lo spagnolo Carlos Alcaraz (fermo a quota 4,36 milioni di dollari, assente nell’evento di causa e che ha già annunciato il forfait al Roland Garros).

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER A MADRID

CON LA SEMIFINALE: 297.550 euro.

CON L’EVENTUALE FINALE: 535.585 euro.

CON L’EVENTUALE VITTORIA: 1.007.165 euro.