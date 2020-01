Pattinaggio artistico, Boikova-Kozlovskii trionfano nelle coppie agli Europei di Graz. Quarti Della Monica-Guarise

Si è conclusa con un vero e proprio dominio russo la terza giornata dei Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento a Graz, in Austria. Nella specialità delle coppie d’artistico infatti Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskiii hanno conquistato con ampio merito la prima medaglia d’oro continentale della carriera, imponendosi con oltre ventisei punti di distanza sui compagni di squadra.

I pattinatori allenati da Artur Minchuk e dalla mitica Tamara Moskvina hanno sfoggiato per l’ennesima volta in stagione una performance di altissimo profilo, impreziosita da un triplo salchow in parallelo di rara precisione, dalla positiva combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/doppio toeloop e da due lanciati di qualità, nello specifico triplo flip e triplo rittberger; raccogliendo il massimo del livello un grado di esecuzione elevato nei tre sollevamenti, in particolare nell‘axel lasso impreziosito da un’uscita creativa e difficile, gli atleti di San Pietroburgo hanno guadagnato nel segmento 82.34 (45.93, 36.41) sfiorando il record nel mondo nel totale con 234.58, nuovo record personale.

A distanza siderale si sono piazzati al posto d’onore con 135.14 (65.35, 70.79) per 208.64 i più navigati Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov che, malgrado due errori gravi nei salti in parallelo, ovvero un salchow eseguito solo doppio e una combinazione mancata a causa di una caduta della dama, hanno avuto la meglio grazie alla superiorità nelle componenti del programma rispetto ai connazionali Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin, rimasti clamorosamente inchiodati al terzo posto con il punteggio di 131.61 (67.34, 65.27) per 206.53 a causa di una caduta rocambolesca di Daria avvenuta pochi istanti dopo l’arrivo perfetto dal triplo flip lanciato.

Ottima quarta posizione con 123.96 (60.05, 64.91) per 194.44 per gli azzurri Nicole Della Monica-Matteo Guarise, oggi artefici di una performance macchiata da alcune imprecisioni sui salti in parallelo e nei lanciati. Gli allievi di Cristina Mauri, a prescindere dal risultato finale, hanno comunque mostrato una crescita significativa rispetto al primo stralcio di stagione che fa ben sperare per gli appuntamenti futuri. Nota di merito infine per la seconda coppia italiana formata da Rebecca Ghilardi-Ambrosini, entrata agilmente in top 10 occupando l’ottava piazza con 99.89 (51.22, 50.67) per 156.74.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Lapresse