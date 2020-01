Sci alpino, Mattia Casse: “Mi sento vicino al top, cercherò di non far rimpiangere Paris”

Mattia Casse è pronto a spiccare il volo. Il nativo di Moncalieri si è messo in mostra nella giornata odierna con un sontuoso quinto posto nel SuperG di Kitzbuehel, portando il tricolore in alto nonostante l’assenza del grande condottiero della spedizione azzurra di sci alpino, Dominik Paris.

Casse non vuole certamente fermarsi qui ed è carico in vista dei prossimi appuntamenti: “Sono stato abbastanza solido, qualche curva non l’ho fatta al massimo ma il top è sempre più vicino. Ho fatto una run pulita e sono contento di aver acquisito più fiducia nelle gare veloci. Nella mia testa sapevo che per fare podio sarei dovuto essere al traguardo con oltre un secondo di vantaggio e invece non ce l’ho fatta. Però bisogna guardare avanti e portare a casa tutto quello che viene. Dominik Paris, nella squadra è una presenza forte. Cercherò di fare il possibile per tenere alto il mio ed il nostro nome“.

Foto: FISI/Pentaphoto