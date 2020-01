LIVE Sport, DIRETTA 25 gennaio: Camila Giorgi eliminata negli Australian Open, Nizzolo si impone nel Tour Down Under

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 25 gennaio: orari e programma

9.30 F1 – La Scuderia Alfa Romeo Racing ha comunicato la data e il luogo della presentazione della sua nuova vettura, che verrà mostrata al pubblico direttamente a Barcellona alle 8:15 di mercoledì 19 febbraio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Loading...

Loading...

8.56 VELA – Ancora una giornata di vento leggero e ballerino per concludere le regate di selezione alla Medal race delle Hempel World Cup Series di Miami. Nelle classi 470 maschile e femminile solo una delle tre regate in programma è stata portata a termine. Ci saranno due equipaggi azzurri nella Medal Race del 470 femminile. Elena Berta e Bianca Caruso tagliano il traguardo in quinta posizione dopo essere state in terza e mantengono la medesima posizione in classifica generale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.50 CICLISMO – Nottata davvero esaltante per i coloro italiani in terra australiana. È andata in scena la quinta tappa del Tour Down Under 2020, di 149,1 chilometri da Glenelg a Victor Harbor: ennesima volata di questo inizio di stagione, questa volta a vincere però è un corridore azzurro. Spettacolare lo sprint di Giacomo Nizzolo che torna ad imporsi in una prova del World Tour ad oltre sette anni dalla prima volta: il corridore della NTT Pro Cycling esulta a braccia alzate davanti a Simone Consonni. Successo numero 22 in carriera per il lombardo. In chiave classifica generale cambia tutto con Daryl Impey che conquista la maglia di leader ai danni di Richie Porte. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.47 CICLISMO SU PISTA – Nella notte, a Milton (Canada), si sono disputate le prime finali della sesta e ultima tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 di ciclismo su pista. L’unica formazione che ha rappresentato l’Italia in finale è stata il quartetto maschile nell’inseguimento a squadre, che è dovuto soccombere dinanzi alla fortissima Francia. Si sono fermate al primo round, invece, le azzurre della velocità a squadre. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.45 NBA – Sono undici le partite della notte NBA. Una di queste, però, si è giocata ieri sera in quel di Parigi, che ha ospitato per la prima volta un match di regular season. Si trattava della sfida tra Milwaukee e Charlotte, che ha visto la vittoria dei Bucks (ottava consecutiva) per 116-103 grazie ad un ultimo quarto da 38-25 e soprattutto ad un Giannis Antetokounmpo da 30 punti e 16 rimbalzi. Una vittoria e due sconfitte (praticamente senza giocare) il bilancio dei tre italiani, tutti impegnati nella notte. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.40 TENNIS – Sono quattro gli incontri della parte alta del tabellone maschile che sono andati in scena in questa sessione mattutina degli Australian Open 2020 di tennis. I match che si sono tenuti a Melbourne Park mettevano in palio i pass per gli ottavi di finale e vale la pena raccontare cosa sia accaduto. Poche sorpresa nel confronto tra il n.1 del mondo Rafael Nadal e il n.30 ATP Pablo Carreno Busta. Il fuoriclasse nativo di Manacor ha imposto la propria legge, prevalendo con il punteggio di 6-1 6-2 6-4 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Hanno risposto presente l’austriaco Dominic Thiem e il russo Andrey Rublev. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.34 TENNIS – Sessione mattutina piuttosto movimentata nel tabellone femminile degli Australian Open 2020 di tennis. Nel sesto giorno dello Slam australiano, continua la caduta delle teste di serie eccellenti nel terzo turno. Negli incontri validi per la parta bassa del main draw sono state eliminate la ceca Karolina Pliskova (n.2 del mondo) e la svizzera Belinda Bencic (n.7 WTA). Niente da fare per Camila Giorgi, sconfitta per 6-2 6-7 (4) 6-3 dalla tedesca Angelique Kerber, confermando la tradizione positiva nei match contro la marchigiana. Sono cinque, infatti, le vittorie della teutonica contro Camila, che ha cercato con il suo gioco aggressivo di scardinare la difesa della rivale senza però centrare l’obiettivo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 25 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 25 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Fari puntati sugli Australian Open. Rafael Nadal affronterà il connazionale Pablo Carreno Busta. L’asso spagnolo vorrà raggiungere i suoi rivali Novak Djokovic e Roger Federer al prossimo turno. L’ostacolo, sulla carta, dovrebbe essere alla portata del fuoriclasse di Manacor, ma non saranno ammesse distrazioni. Lo stesso discorso varrà per il russo Daniil Medvedev che affronterà Alexei Popyrin. Il tennista dell’Est vuol rappresentare il riferimento del “nuovo che avanza” e, viste le uscite di scena di tanti Next Gen, il moscovita non vorrà tradire le attese. Sul versante femminile l’interesse è principalmente italiano. Camila Giorgi alla Margaret Court Arena affronterà Angelique Kerber e vorrà continuare il sogno.

Ci aspetta una giornata davvero molto ricca di sport invernali, il calendario è intenso e fittissimo nel cuore di questo weekend davvero da urlo. C’è tantissima carne al fuoco con svariati eventi da non perdere. Il fine settimana di Kitzbuehel prosegue con la mitica discesa sulla Streif anche se purtroppo non ci sarà Dominik Paris a causa dell’infortunio, le donne saranno invece impegnate a Bansko (Bulgaria) con la seconda discesa libera dove Nicol Delago e Federica Brignone si presentano con importanti credenziali. Continuano Europei di short track con Arianna Fontana e Martina Valcepina già pronte a brillare, ultima giornata degli Europei di pattinaggio artistico col free program femminile e la free danze delle coppie di danza in cui i nostri Guignard/Fabbri possono puntare al colpaccio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 25 gennaio 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock