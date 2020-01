LIVE Sport, DIRETTA 24 gennaio: Fabio Basile vince a Tel Aviv! Fognini agli ottavi degli Australian Open, Brignone seconda in discesa. Milano KO in Eurolega, Della Monica e Guarise quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.55 SNOWBOARD CROSS – Ottimi risultati per gli italiani a Big White nelle qualificazioni in Coppa del Mondo, con particolare menzione per Michela Moioli, Raffaella Brutto e Matteo Menconi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

23.00 CALCIO – Il Brescia cede di fronte al Milan, gol vittoria di Ante Rebic nell’anticipo della 21a giornata di Serie A. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.50 BASKET – Notte magica, ancora una volta, per Shane Larkin: con i suoi 32 punti aiuta l’Anadolu Efes a espugnare il parquet del Real Madrid. Ok il Panathinaikos, lo Zalgiris Kaunas distrugge l’Alba Berlino. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.30 PALLAMANO – Croazia-Spagna sarà la finale degli Europei 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.22 PATTINAGGIO – Pattinaggio artistico, trionfo di Boikova-Kozlovski nelle coppie agli Europei di Graz. Quarto posto per Della Monica-Guarise. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.50 VELA – Svelati tutti i 105 uomini di Luna Rossa per l’America’s Cup 2021. C’è il ritorno di James “Jimmy” Spithill, l’uomo dei miracoli nel 2007. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.10 SALTO CON GLI SCI – Dawid Kubacki vince la qualificazione in casa sua, a Zakopane, nel primo atto polacco di questa trasferta polacca di Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.50 BASKET – Olimpia Milano sconfitta a Istanbul contro il Fenerbahce nel 21° turno di Eurolega. Gigi Datome trascina i suoi con 14 punti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.45 SCHERMA – Saranno cinque gli spadisti azzurri che potranno disputare il tabellone principale a Doha. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.30 PALLANUOTO – Il Montenegro vola in finale agli Europei e raggiunge anche Tokyo 2020, battuta l’Ungheria 10-8. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.06 BOXE – Clemente Russo, impegnato al Torneo Strandja a Sofia, in Bulgaria, esce in semifinale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.05 KARATE – Viviana Bottaro e Luca Maresca conquistano l’accesso alla finalissima! Finale per il terzo posto per la squadra maschile di kata. Ecco tutti i risultati della prima giornata della tappa di Premier League a Parigi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.00 SCHERMA – La Federazione interviene sulla polemica scoppiata oggi tra Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca: “Non tollereremo più atteggiamenti di questo tipo”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.35 ATLETICA – Strepitoso Leonardo Fabbri che migliora il proprio personale nel getto del peso e diventa il secondo miglior italiano di sempre. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.20 SCI ALPINO – Le parole di Mattia Casse dopo il quinto posto odierno in SuperG: “Mi sento sempre più vicino al top, cercherò di non far rimpiangere Dominik Paris”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.55 CICLISMO SU PISTA – Il quartetto azzurro conquista l’accesso in finale dell’inseguimento a squadre maschile della sesta tappa di Coppa del mondo 2019-2020. Ora se la vedrà con l’insuperabile Francia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.05 BASKET – Le convocate della Nazionale italiana femminile di 3×3 per il Torneo Internazionale di Parigi, preparatorio al Torneo Preolimpico di marzo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.55 JUDO – Fabio Basile trionfa nella categoria dei -73 kg al Grand Prix di Tel Aviv! Punti importantissimo per l’azzurro in vista delle Olimpiadi, bene anche Giovanni Esposito quinto. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.54 TENNIS – Le dichiarazioni di Fabio Fognini dopo la bella vittoria su Pella, con il mirino già su Sandgren agli ottavi CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.12 SCI ALPINO – Sofia Goggia non ha fratture, ma per precauzione salta la discesa di domani a Bansko CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.01 BIATHLON – Denise Hermann vince la 15km di Poljuka, quarta posizione per Lisa Vittozzi CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.45 PALLANUOTO – L’Italia supera 14-12 la Russia e si qualifica per la finale per il quinto posto. Settebello che rialza la testa dopo il ko contro il Montenegro CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.11 TENNIS – Roger Federer non molla e vince al quinto set un match epico contro John Millman. Scontro deciso al super-tie break finale! CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.40 SCI ALPINO – Ritardata la partenza della discesa di Basnko di domani per rendere pari la visibilità per le atlete CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.25 SKELETON – Tina Hermann fa sua la tappa di Konigssee di Coppa del Mondo davanti a Jacqueline Loelling CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.12 SCI ALPINO – Martina Peterlini si aggiudica lo slalom di Hasliberg di Coppa Europa CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.40 SCI ALPINO – Niklas Koech ha vinto la discesa di Orcieres valida per la Coppa Europa, settimo posto di Florian Schieder. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

12.50 SCI ALPINO – Il norvegese Kjetil Jansrud ha vinto il superG di Kitzbuehel, buon quinto posto per Mattia Casse. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

12.20 TENNIS – Fabio Fognini ha sconfitto l’argentino Guido Pella in tre set e si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open dove affronterà lo statunitense Tennyd Sandgren. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

11.00 SCI ALPINO – Federica Brignone strepitosa seconda nella discesa di Bansko ad appena 18 centesimi da Mikaela Shiffrin, Elena Curtoni e Marta Bassino in top 5. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

09.43 NBA – Sono stati appena comunicati dall’NBA i quintetti base ufficiali che daranno vita all’All Star Game, con la classica sfida tra Est ed Ovest in programma lunedì 17 febbraio alle ore 2.00 italiane in quel di Chicago. Non mancano sorprese e prime volte: l’Europa festeggia con Luka Doncic, il più giovane di sempre del Vecchio Continente a prendere parte alla manifestazione, mentre ad Est c’è l’esordio di Trae Young. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.41 TENNIS – Pochi mesi fa, agli US Open, Serena Williams batteva con un sonoro 6-0 6-1 Qiang Wang. Nel pomeriggio degli Australian Open, però, la musica incredibilmente cambia, si evolve e si fa completamente differente: in 2 ore e 41 minuti di battaglia la cinese batte incredibilmente la testa di serie numero 8 con il punteggio di 6-4 6-7 (2) 7-5. Soltanto in due occasioni era accaduto che l’americana concludesse lo Slam di Melbourne in questa fase del tabellone, nel 1999 e nel 2006. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.37 F1 – Il GP della Cina di F1, inserito nel calendario del Mondiale 2020, potrebbe essere a rischio a causa del coronavirus che si sta diffondendo nel Paese asiatico: lo scrive il sito spagnolo Marca.com, affermando come siano stati sospesi al momento tutti gli eventi sportivi fino ad aprile. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.33 TENNIS – Netto successo del serbo Novak Djokovic, numero 2 ATP, nel terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis: il balcanico liquida con un perentorio 6-3 6-2 6-2 in un’ora e 27 minuti di gioco il nipponico Yoshihito Nishioka ed approda agli ottavi di finale, dove affronterà l’argentino Diego Schwartzman. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 24 gennaio 2020: oltre al corposo programma degli sport invernali spiccano naturalmente gli Australian Open di tennis

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 24 gennaio 2020: oltre al corposo programma degli sport invernali spiccano naturalmente gli Australian Open di tennis (scenderà in campo a Melbourne l’ultimo azzurro rimasto in gara in campo maschile, ovvero Fabio Fognini, numero 12 del tabellone, che sarà opposto alla testa di serie numero 22, l’argentino Guido Pella), ma saranno protagonisti anche gli Europei di pallanuoto maschile e l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano.

Sarà una giornata piena di tanti eventi, soprattutto tra gli sport invernali: lo sci alpino fa tappa in Austria con gli uomini ed in Bulgaria con le donne, mentre ci saranno anche gli Europei di pattinaggio artistico e short track. Spazio infine anche alla Coppa del Mondo di biathlon a Pokljuka, in Slovenia (In gara ci saranno per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer con il 15, Lisa Vittozzi con l’8, Federica Sanfilippo col 3 e Michela Carrara col 59).

Il Milan invece aprirà la giornata della Serie A di calcio con la sfida contro il Brescia. OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 24 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

