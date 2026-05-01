Lando Norris riporta la McLaren in pole nella Sprint Qualifying di Miami. Bene Antonelli, la Ferrari non brilla

Lando Norris sfrutta il potenziale della nuova McLaren aggiornata e piazza la zampata del campione del mondo in carica, imponendosi nella sessione di qualifica che determina la griglia di partenza della Sprint di Miami in occasione della quarta tappa stagionale del Mondiale 2026 di Formula Uno dopo oltre un mese di stop in cui sono state introdotte alcune modifiche regolamentari.

Il pilota inglese scatterà dunque al via della gara breve del sabato in Florida dalla pole position davanti alla Mercedes del leader iridato Kimi Antonelli, bravo a limitare i danni con un ottimo ultimo giro dopo una Sprint Qualifying abbastanza difficile. La prova di forza della scuderia di Woking è certificata dal terzo posto di Oscar Piastri, mentre la Ferrari deve accontentarsi di una quarta piazza con Charles Leclerc e della settima con un deludente Lewis Hamilton. In affanno George Russell, 6° a circa quattro decimi dal compagno di squadra italiano.

In SQ1 c’è l’obbligo regolamentare di usare la gomma media e va in scena un continuo botta e risposta tra McLaren e Ferrari, ma alla fine è Norris il più veloce in 1’28″723 per soli 10 millesimi su Leclerc. Mercedes solo quinte e seste, con un Russell ancora in grande difficoltà. Eliminati Lawson con la Racing Bulls, Ocon con la Haas, le Cadillac di Perez e Bottas e le impresentabili Aston Martin di Alonso e Stroll.

In SQ2 prosegue il confronto ravvicinato tra la Rossa e gli uomini color papaya, con Leclerc che firma il miglior tempo sempre su gomma media in 1’28″333 davanti a Piastri e Hamilton. Distacchi ancora superiori al mezzo secondo per le Mercedes, insidiate anche dalla Red Bull di Verstappen. Fuori dalla top10 le Audi di Bortoleto e Hulkenberg, la Haas di Bearman, le Williams di Albon e Sainz e la Racing Bulls di Lawson.

In SQ3 si passa finalmente alla mescola più morbida e ci si gioca tutto in un singolo time-attack. Norris completa un giro praticamente perfetto e conquista la prima posizione in 1’27″869 con un margine di due decimi sulla Mercedes di un solido Antonelli e sull’altra McLaren di Piastri, mentre Leclerc è quarto a quasi 4 decimi. Seguono Verstappen, Russell (solo 6° a sei decimi dalla vetta) e Hamilton.

CLASSIFICA SPRINT QUALIFYING GP MIAMI F1 2026

1 Lando Norris McLaren 1:27.869

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.222

3 Oscar Piastri McLaren +0.239

4 Charles Leclerc Ferrari +0.370

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.592

6 George Russell Mercedes +0.624

7 Lewis Hamilton Ferrari +0.749

8 Franco Colapinto Alpine +1.451

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.553

10 Pierre Gasly Alpine +1.605

11 Gabriel Bortoleto Audi —

12 Nico Hulkenberg Audi —

13 Oliver Bearman Haas F1 Team —

14 Alexander Albon Williams —

15 Carlos Sainz Williams —

16 Arvid Lindblad Racing Bulls —

17 Liam Lawson Racing Bulls —

18 Esteban Ocon Haas F1 Team —

19 Sergio Perez Cadillac —

20 Valtteri Bottas Cadillac —

21 Fernando Alonso Aston Martin —

22 Lance Stroll Aston Martin —