Jannik Sinner in finale in tutti e nove i Masters 1000! Solo in tre ci erano riusciti nella storia

L’azzurro Jannik Sinner completa il filotto di finali nei 9 tornei di categoria ATP Masters 1000, ovvero gli 8 obbligatori (Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Canada, Cincinnati, Shanghai, Parigi) più Montecarlo: nella storia soltanto tre tennisti erano riusciti nell’impresa.

L’unico tennista ad aver vinto tutti i tornei citati è il serbo Novak Djokovic, che addirittura ha vinto almeno due volte tutti i Masters 1000, e, qualora si restringesse il campo ai soli Masters 1000 obbligatori, allora il numero minimo di vittorie sale a 3.

Hanno raggiunto l’ultimo atto in tutti i tornei di questa categoria anche lo spagnolo Rafael Nadal, il quale però non ha mai vinto a Miami (5 finali perse) e Parigi (una finale disputata), e l’elvetico Roger Federer, che non ha mai trionfato a Montecarlo e Roma, perdendo in entrambi i casi ben 4 finali.