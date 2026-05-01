Jannik Sinner spiega: “Cerco di recuperare dormendo tanto. A Roma sarà un’altra storia”

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sul transalpino Arthur Fils nella semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: l’azzurro si è soffermato sulla varietà di gioco mostrata quest’oggi e sull’importanza del riposo tra un turno e l’altro e tra un torneo e l’altro.

Le prime impressioni dell’azzurro: “Prima di tutto, sono molto contento della partita di oggi. Domani sarà una giornata di relax e non penso ancora troppo alla finale. Certo, sono felicissimo di giocare la mia prima finale qui; significa tantissimo per me. È stato, ancora una volta, un torneo fantastico. Qualunque cosa accada domenica, sarà stato un altro grande torneo“.

Sinner sta aumentando il numero di palle corte: “È un aspetto del mio gioco che sto cercando di migliorare e cerco di usarle al momento giusto. Qui è un po’ più difficile, senza dubbio, perché la palla viaggia un po’ più in alto, ma al momento sono molto contento di come le sto usando. Anche sul rovescio ho cercato di variare il mio gioco nel modo giusto nei momenti importanti; mi sono sentito abbastanza efficace, almeno finora. È un aspetto del mio tennis in cui sto cercando di migliorare; non sono ancora al livello di Carlos Alcaraz, questo è certo, ma continuo a provarci. È positivo per il mio tennis riuscire a trovare più varietà“.

Il recupero tra tornei così ravvicinati: “Roma sarà un’altra storia. Da parte mia, sto cercando di recuperare il più possibile con il sonno notturno. Ieri notte ho dormito benissimo; ho dormito per molte ore e stamattina mi sentivo molto riposato. Ho giocato molto nell’ultimo mese e mezzo, arrivando molto lontano in tutti i tornei; è sicuramente un ottimo segno, ma allo stesso tempo si tende ad essere un po’ più stanchi. Credo che quando si giocano partite importanti come finali o semifinali, ci sia anche una scarica di adrenalina che mi spinge e mi motiva. Tra questo torneo e Roma, cercherò di recuperare e poi vedremo“.