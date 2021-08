LIVE MotoGP, GP Silverstone in DIRETTA: orario gara TV8 in chiaro, griglia di partenza. Bagnaia e Valentino Rossi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.02 Si chiudono qui le qualifiche della MotoGP, non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla domenica di Silverstone! Grazie e buon proseguimento di giornata!

16.00 CLASSIFICA DEFINITIVA Q2

1 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1’58.889

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 337.5 1’58.911 0.022 / 0.022

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’58.925 0.036 / 0.014

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 338.5 1’59.074 0.185 / 0.149

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 1’59.086 0.197 / 0.012

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.3 1’59.273 0.384 / 0.187

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 337.5 1’59.368 0.479 / 0.095

8 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.3 1’59.531 0.642 / 0.163

9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 338.5 1’59.579 0.690 / 0.048

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.2 1’59.639 0.750 / 0.060

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 1’59.763 0.874 / 0.124

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.3 1’59.977 1.088 / 0.214

15.58 Jorge Martin scivola in quarta posizione davanti a Marquez e Aleix Espargarò. Settimo un deluso Miller, quindi Rossi e Zarco, decimo Rins su Mir, poi Binder

15.56 E’ successo di tutto in questa Q2! Jorge Martin viene penalizzato e la pole va a Pol Espargarò! Grande sorpresa, in prima fila anche un ottimo “Pecco” Bagnaia con Quartararo!

15.54 CANCELLATO IL TEMPO DI MARTIN! Ha saltato di netto la chicane 7-8… POL ESPARGARO IN POLE!!!!!!!! Secondo Bagnaia, poi Quartararo!

15.53 RIEPILOGO TEMPI

1 89 J. MARTIN 1:58.008 2 44 P. ESPARGARO +0.881 3 63 F. BAGNAIA +0.903 4 20 F. QUARTARARO +0.917 5 93 M. MARQUEZ +1.078 6 41 A. ESPARGARO +1.265 7 43 J. MILLER +1.360 8 46 V. ROSSI +1.523 9 5 J. ZARCO +1.571 10 42 A. RINS +1.631

15.52 Jorge Martin è in pole! Ma non si sa se il suo crono stellare sia valido!

15.51 Marquez rimane quinto, Rossi è ottavo a 1.523, Quartararo quarto

15.50 Il tempo di Martin potrebbe essere cancellato perchè è folle! Quartararo si lancia per l’ultimo giro!! Rossi è decimo e non migliora

BANDIERA A SCACCHI!!!!!!!! Martin 1:58.008!!!!!!!!!!! Che tempoooooooooooo!!!!!!!!!!!!! Pol Espargarò secondo a 881 millesimi poi Bagnaia a 903!!!!!!

-1 Martin e Pol Espargarò piazzano il record nel T1 e T2, Bagnaia risponde! Migliorano tutti! Bene anche Rins e Rossi!

-2 Tutti di nuovo in azione, si parte per il time attack finale! Quartararo vuole la pole!

-3 Marc Marquez è ancora senza tempo, rimane 12° dopo che è uscito sul “verde” di curva 12

-4 AGGIORNAMENTO TEMPI Q2

1 20 F. QUARTARARO 1:58.990 2 63 F. BAGNAIA +0.270 3 89 J. MARTIN +0.283 4 44 P. ESPARGARO +0.619 5 43 J. MILLER +0.650 6 41 A. ESPARGARO +0.668 7 36 J. MIR +1.084 8 46 V. ROSSI +1.097 9 42 A. RINS +1.293 10 33 B. BINDER +1.307

-5 Tutti di nuovo ai box per andare a cambiare la gomma e tentare il time attack finale!

-6 Quartararo appare imprendibile in 1:58.990 ma Bagnaia e Martin sono a 2 decimi, poi vuoto con Pol Espargarò quarto a 619 e Miller quinto a 650. Rossi ottavo a 1.097

-7 Cancellato il primo giro di Marquez, mentre Martin è secondo a 283 millesimi, Bagnaia spinge alla grande ed è secondo lui a 270!!!!!

-8 Pol Espargarò sale al terzo posto a 619 millesimi, poi Miller, Mir e Rossi

-9 Secondo Bagnaia a 350 millesimi, quarto Rossi a 1.146 su Mir!

-10 Aleix Espargarò secondo a 20 millesimi, ora Miller in vetta in 1:59.640, ma arriva Quartararaoooooooo!!!!!!! 1:58.990!!!!!!!!!!!!!

-11 Il primo crono della Q2 lo fa segnare Mir in 2:00.237, Pol Espargaro si ferma a mezzo secondo ma il tempo è cancellato

-13 Rins e Marquez aprono il gruppo, si parte con i giri lanciati! Si entra nel vivo!

-14 minuti, subito tutti in pista, non si perde nemmeno un secondo per questa qualifica

15.35 SEMAFORO VERDE!!!!!! INIZIA LA Q2!!!!!!! BATTAGLIA A SILVERSTONE!!!!!!

15.33 2 minuti e si parte, chi centrerà la pole a Silverstone?

15.30 Tra poco scatta la Q2, ecco i piloti che ne faranno parte assieme a Zarco e Rins

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.409 7 1’59.829 15 1’59.288 11

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.301 10 0.029 0.029 1’59.317 11 1’59.461 13

3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.191 13 0.098 0.069 2’00.219 15 1’59.386 14

4 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’02.102 13 0.108 0.010 1’59.939 15 1’59.396 14

5 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.783 14 0.227 0.119 2’00.102 16 1’59.515 16

6 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.336 16 0.227 2’00.035 16 1’59.515 15

7 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’02.334 5 0.265 0.038 2’00.400 15 1’59.553 16

8 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’02.219 14 0.363 0.098 2’00.725 15 1’59.651 14

9 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.111 13 0.383 0.020 2’00.315 15 1’59.671 15

10 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.941 14 0.395 0.012

15.28 RIEPILOGO TEMPI Q1

1 5 J. ZARCO 1:59.288 2 42 A. RINS +0.221 3 23 E. BASTIANINI +0.265 4 10 L. MARINI +0.476 5 30 T. NAKAGAMI +0.593 6 9 D. PETRUCCI +0.709 7 73 A. MARQUEZ +0.829 8 27 I. LECUONA +0.843 9 35 C. CRUTCHLOW +0.929 10 88 M. OLIVEIRA +1.103

15.27 Johann Zarco vola in vetta in 1:59.288, secondo Alex Rins a 221 millesimi, beffato Bastianini!!!!!!!

BANDIERA A SCACCHI SI CHIUDE LA Q1! Zarco rimane secondo a 187 millesimi e si rilancia, ora pista libera, assalto alla Q2!!!

-1 Cade Bastianini in curva 13! Bandiere gialle per tutti, vedremo se i giri si potranno concludere!

-2 Lecuona migliora ma è quinto, Nakagami sale in terza posizione a 328 millesimi!

-4 Tornano in azione i piloti, pronti per gli ultimi 2 giri lanciati, Bastianini vuole difendere un ottimo 1:59.553

-5 Marini e Dixon sono i primi a tornare i box per il cambio gomme, come faranno ora tutti gli altri

-6 Dopo il primo run tutti alzano il ritmo e non migliora nessuno. Bastianini al comando, Rins terzo a 235 millesimi da Zarco, quarto PEtrucci poi Marini

-7 Enea Bastianini vola in 1:59.553 ed è primo con 422 millesimi su Rins, ma ora è Zarco secondo a 187

-9 Alex Rins si porta al comando in 1:59.975 con 416 millesimi su Oliveira, Bastianini doppio record, attenzione!

-10 Il primo tempo lo fissa Lecuona in 2:00.476 davanti Marini e PEtrucci, ma ora Oliveira sale al comando in 2:00.39

-12 Partono i primi giri veloci della Q1, Nakagami apre il gruppo

-13 Ora tutti i piloti sono in azione, vediamo chi sarà in grado di acciuffare le prime due posizioni per andare alla Q2

-14 minuti, tutti in pista tranne Zarco e Rins che attendono ancora qualche istante

15.10 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q1 DELLA MOTOGP!!!!!!!

15.08 I PILOTI IMPEGNATI NELLA Q1

11 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’01.795 6 0.437 0.042 2’00.810 3 1’59.725 17

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’01.422 15 0.765 0.328 2’00.870 13 2’00.053 15

13 35 C.CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.966 15 0.787 0.022 2’00.882 16 2’00.075 13

14 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.870 13 0.869 0.082 2’01.496 15 2’00.157 15

15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’01.596 13 1.049 0.180 2’00.392 16 2’00.337 12

16 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’02.400 14 1.071 0.022 2’00.413 15 2’00.359 16

17 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’01.956 12 1.257 0.186 2’01.405 17 2’00.545 15

18 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 2’03.196 11 1.260 0.003 2’01.058 15 2’00.548 10

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 2’02.526 14 1.260 2’00.548 14 2’01.446 7

20 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.620 12 1.595 0.335 2’01.412 15 2’00.883 15

21 96 J.DIXON GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’03.939 11 3.313 1.718 2’02.601 15 2’02.814 6

22 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’07.699 10 5.850 2.537

15.05 Ora tutta l’attenzione va sulle qualifiche! Tra 5 minuti scatta la Q1

15.03 Quartararo, come si sapeva, ha il passo migliore del lotto e nella FP4 lo ha dimostrato. 2:00.002 come miglior tempo e tanti altri giro sul piede del 2:00 basso. El Diablo è il favorito per la gara di domani

15.01 RIEPILOGO TEMPI FP4

1 20 F. QUARTARARO 2:00.002 2 44 P. ESPARGARO +0.251 3 63 F. BAGNAIA +0.299 4 93 M. MARQUEZ +0.317 5 42 A. RINS +0.450 6 43 J. MILLER +0.699 7 41 A. ESPARGARO +0.727 8 46 V. ROSSI +0.736 9 5 J. ZARCO +0.765 10 73 A. MARQUEZ +0.806

15.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP4! Fabio Quartararo domina la scena!

14.59 Pol Espargarò sale in seconda posizione a 251 millesimi dalla vetta. Rossi continua, ancora parziale record in ogni settore, ma con un pessimo T4 perde mezzo secondo e non migliora

14.58 Joan Mir migliora, ma è solo 17° a 1.346, Rossi fa segnare i suoi migliori settori e sale in settima posizione a 736 millesimi, che scatto!

14.56 Quartararo procede su tempi alti ora, quasi 2 secondi più alti del suo record, Bagnaia torna in pista, mentre Marquez, Rins e Miller non migliorano. Lo fa Zarco che ora è settimo a 765 millesimi. Rossi risale in 13a posizione a 1.195

14.52 Mir rischia la caduta, ma riprende la sua Suzuki all’ultimo secondo e abortisce il giro, migliora Martin nel T1, mentre Rossi si presenta al T1 con 8 decimi di ritardo.

14.50 Zarco prova a scuotersi dalla attuale 20a posizione, fa segnare i suoi migliori parziali e sale in 16a a 1.518

14.48 AGGIORNAMENTO TEMPI

20 F. QUARTARARO 2:00.002 2 63 F. BAGNAIA +0.299 3 93 M. MARQUEZ +0.317 4 42 A. RINS +0.450 5 43 J. MILLER +0.699 6 41 A. ESPARGARO +0.727 7 73 A. MARQUEZ +0.806 8 23 E. BASTIANINI +0.853 9 44 P. ESPARGARO +0.983 10 33 B. BINDER +1.021

14.46 Rapido passaggio ai box per diversi piloti, Quartararo, Rossi, Marquez, Rins e Binder tornano in azione

14.44 Marc Marquez si inserisce ai piani alti, terzo tempo a 317 millesimi. Lo spagnolo conferma di avere una Honda ottimale su questo tracciato. Aleix Espargarò si porta in sesta posizione a 727

14.42 Ancora un giro eccellente per Quartararo in 2:00.325, mentre Rins si porta in terza posizione a 450 millesimi, mentre Bagnaia è secondo a 299. Rossi rimane 13° a 1.390

14.40 Quartararo prosegue su un passo clamoroso, ancora 2:00 basso, mentre alle sue spalle si fa fatica a scendere sotto il muro del 2:01. Risponde Miller in 2:00.813, Rins 2:00.834, poi Bagnaia 2:00.889

14.38 Bagnaia sale al comando in 2:00.889, ma Quartararo vola!!!!!! 2:00.002!!!!!!! 887 millesimi di vantaggio!!! Rossi sesto a 1.573

14.36 Quartararo si porta in vetta in 2:00.948 con 738 millesimi su Bagnaia e 1.383 su Martin. Rossi settimo a 1.706

14.34 Petrucci fa segnare 2:02.683, ma ora c’è Martin in vetta con 2:02.333 con 128 millesimi su Lecuona

14.33 Valentino Rossi scende con doppia media, come Oliveria, Martin soft e media, una scelta come Mir. Miller, invece, media e hard

14.32 Rins entra con media e hard, Bagnaia doppia media, Binder media e hard, Bastianini media e soft

14.31 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 30 minuti del turno, Marquez entra con doppia media, come Zarco e Marini

14.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP4 DEL GP DI GRAN BRETAGNA!!!!!!

14.27 Sarà interessante capire, anche, quale sarà il ritmo di Marc Marquez che, per quanto visto sino ad ora, sembra avere tra le mani una Honda performante, ma la lunga distanza è tutta un’altra questione…

14.24 Sul fronte italiano bene anche “Pecco” Bagnaia e Valentino Rossi che hanno centrato abbastanza comodamente la top10, venendo anzi fermati nell’ultimo giro dalle bandiere gialle, mentre stavano andando all’assalto del miglior tempo. Per il “Dottore”, probabilmente, la migliore FP3 della stagione…

14.21 Ancora molto solido Fabio Quartararo. Il portacolori del team Yamaha Factory ha messo in mostra un passo davvero impressionante e sfrutterà questa FP4 per confermare di essere l’uomo da battere in questo fine settimana…

14.18 Jack Miller davvero sugli scudi in questo weekend inglese. Dopo il secondo tempo di ieri, oggi l’australiano è andato addirittura a piazzare il giro più veloce e, come ha spiegato il box Ducati, è intervenuto su qualche piccolo dettaglio della sua guida. Gli effetti, a quanto pare, si stanno vedendo…

14.15 LA CLASSIFICA DEI TEMPI COMBINATA DI FP1, FP2, FP3

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.409 7 1’59.829 15 1’59.288 11

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.301 10 0.029 0.029 1’59.317 11 1’59.461 13

3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.191 13 0.098 0.069 2’00.219 15 1’59.386 14

4 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’02.102 13 0.108 0.010 1’59.939 15 1’59.396 14

5 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.783 14 0.227 0.119 2’00.102 16 1’59.515 16

6 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.336 16 0.227 2’00.035 16 1’59.515 15

7 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’02.334 5 0.265 0.038 2’00.400 15 1’59.553 16

8 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’02.219 14 0.363 0.098 2’00.725 15 1’59.651 14

9 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.111 13 0.383 0.020 2’00.315 15 1’59.671 15

10 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.941 14 0.395 0.012 2’00.051 15 1’59.683 14

11 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’01.795 6 0.437 0.042 2’00.810 3 1’59.725 17

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’01.422 15 0.765 0.328 2’00.870 13 2’00.053 15

13 35 C.CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.966 15 0.787 0.022 2’00.882 16 2’00.075 13

14 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.870 13 0.869 0.082 2’01.496 15 2’00.157 15

15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’01.596 13 1.049 0.180 2’00.392 16 2’00.337 12

16 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’02.400 14 1.071 0.022 2’00.413 15 2’00.359 16

17 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’01.956 12 1.257 0.186 2’01.405 17 2’00.545 15

18 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 2’03.196 11 1.260 0.003 2’01.058 15 2’00.548 10

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 2’02.526 14 1.260 2’00.548 14 2’01.446 7

20 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.620 12 1.595 0.335 2’01.412 15 2’00.883 15

21 96 J.DIXON GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’03.939 11 3.313 1.718 2’02.601 15 2’02.814 6

22 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’07.699 10 5.850 2.537

14.12 I TEMPI DELLA FP3 DI QUESTA MATTINA

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1’59.288

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.3 1’59.386 0.098 / 0.098

3 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 336.4 1’59.396 0.108 / 0.010

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’59.461 0.173 / 0.065

5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 1’59.515 0.227 / 0.054

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 1’59.515 0.227

7 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.2 1’59.553 0.265 / 0.038

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 1’59.651 0.363 / 0.098

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 1’59.671 0.383 / 0.020

10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1’59.683 0.395 / 0.012

11 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 337.5 1’59.725 0.437 / 0.042

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.2 2’00.053 0.765 / 0.328

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 2’00.075 0.787 / 0.022

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 332.3 2’00.157 0.869 / 0.082

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 2’00.337 1.049 / 0.180

16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.2 2’00.359 1.071 / 0.022

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 331.2 2’00.545 1.257 / 0.186

18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 332.3 2’00.548 1.260 / 0.003

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.3 2’00.883 1.595 / 0.335

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 332.3 2’01.446 2.158 / 0.563

21 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 2’02.814 3.526 / 1.368

32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

14.09 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 181

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 134

3 Joan MIR Suzuki SPA 134

4 Johann ZARCO Ducati FRA 132

5 Jack MILLER Ducati AUS 105

6 Brad BINDER KTM RSA 98

7 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 95

8 Miguel OLIVEIRA KTM POR 85

9 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 67

10 Jorge MARTIN Ducati SPA 64

11 Marc MARQUEZ Honda SPA 59

12 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 55

13 Alex RINS Suzuki SPA 44

14 Alex MARQUEZ Honda SPA 41

15 Pol ESPARGARO Honda SPA 41

16 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

17 Enea BASTIANINI Ducati ITA 31

18 Danilo PETRUCCI KTM ITA 30

19 Valentino ROSSI Yamaha ITA 28

20 Luca MARINI Ducati ITA 27

21 Iker LECUONA KTM SPA 24

22 Stefan BRADL Honda GER 11

23 Dani PEDROSA KTM SPA 6

24 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

25 Michele PIRRO Ducati ITA 3

14.06 Il meteo sul tracciato di Silverstone rimane variabile, con il rischio pioggia che dovrebbe essere sempre scongiurato. Temperature di 18 gradi e 26 sull’a

14.03 Dopo la FP3 di questa mattina che ha definito i 10 piloti già nella Q2, ora si penserà all’assetto gara in vista di domani, dato che si correrà alle 14.00 italiane

14.00 Buongiorno e bentornati a Silverstone! Tra 30 minuti esatti scatterà la FP4 del GP di Gran Bretagna, dopodichè ci tufferemo nelle qualifiche!

11.51: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 15.10 italiane per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

11.50: Assente ingiustificato, se possiamo definirla così, è Mir con la Suzuki solo 15° a 1″278. C’è da pensare che lo spagnolo ci sarà nella FP2, mentre molto bene Aleix Espargaro con l’Aprilia in seconda piazza. La moto di Noale continua a crescere.

11.49 La classifica delle FP1:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 334.3 2’00.941

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.2 2’01.191 0.250 / 0.250

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.2 2’01.301 0.360 / 0.110

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 334.3 2’01.336 0.395 / 0.035

5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 335.4 2’01.409 0.468 / 0.073

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 327.2 2’01.422 0.481 / 0.013

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 2’01.596 0.655 / 0.174

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 333.3 2’01.783 0.842 / 0.187

9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 332.3 2’01.795 0.854 / 0.012

10 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 329.2 2’01.870 0.929 / 0.075

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 329.2 2’01.956 1.015 / 0.086

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 2’01.966 1.025 / 0.010

13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 330.2 2’02.102 1.161 / 0.136

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 328.2 2’02.111 1.170 / 0.009

15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 2’02.219 1.278 / 0.108

16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 327.2 2’02.334 1.393 / 0.115

17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 329.2 2’02.400 1.459 / 0.066

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 326.2 2’02.526 1.585 / 0.126

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 328.2 2’02.620 1.679 / 0.094

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 327.2 2’03.196 2.255 / 0.576

21 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 320.4 2’03.939 2.998 / 0.743

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.5 2’07.699

11.48: Per quanto riguarda Valentino Rossi, 16° il “Dottore”. Buona la partenza per lui e poi non in grado di migliorare il suo tempo ottenuto al 5° giro dei 16 completati. Ci sarà da lavorare.

11.46: Ducati un po’ in sofferenza con Miller che ha cercato un po’ di metterci una pezza, con il quinto posto a 0″468. Bagnaia, invece, è ottavo a 0″842. Il target resta recuperare punti su Quartararo, ma visto il contesto è molto complicato. Le basse temperature possono essere un problema per “Pecco”.

11.44: Un Marc Marquez ritrovato dunque in questa FP1, velocissimo e molto convincente. Il crono di 2’00″941 parla chiaro, a precedere di 0″250 un sorprendente Aleix Espargaro con l’Aprilia e di 0″360 il leader del Mondiale Fabio Quartararo con la Yamaha. Una chiusura di turno non proprio piacevole per Marquez, visto l’incidente sul finale e fortunatamente senza conseguenze.

11.42: Di seguito la top-10 della FP1:

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 2:00.941 2 41 A. ESPARGARO +0.250 3 20 F. QUARTARARO +0.360 4 44 P. ESPARGARO +0.395 5 43 J. MILLER +0.468 6 30 T. NAKAGAMI +0.481 7 42 A. RINS +0.655 8 63 F. BAGNAIA +0.842 9 5 J. ZARCO +0.854 10 73 A. MARQUEZ +0.929

11.40 BANDIERA A SCACCHI!!!

11.38: ATTENZIONE CADUTA DI MARC MARQUEZ! Nella sequenza di curve 2-3-4. BANDIERA ROSSA! Pilota però incolume che va via sulle proprie game. Chiusura di avantreno per lui e Honda devastata.

11.37: Grande crono di Aleix Espargaro che con l’Aprilia si porta in seconda posizione a 0″250 da Marc Marquez, mentre Quartararo è terzo a 0″360.

11.35: Pol Espargaro va forte, a dimostrazione che la Honda c’è. L’iberico è distante dal compagno di squadra a 0″395 (terzo).

11.33: Nuovo miglioramento di “Pecco” che è settimo a 0″842 dalla vetta.

11.32: Bagnaia migliora e sale in ottava posizione a 0″943 da un Marc Marquez redivivo.

11.30: Marquez indiavolato! Migliora ancora Marc con il tempo di 2’00″941 a precedere di 0″360 Quartararo e di 0″468 Miller. Valentino Rossi è 14° a 1″393.

11.28: Marc Marquez su un ritmo notevole di 2’01” basso, mentre Valentino Rossi scala in 13ma posizione a 1″314.

11.26: Marc Marquez guida davvero bene e sembra avere più tra le mani la sua Honda.

11.24: Marc Marquez va fortissimo e in 2’01″020 si conferma in vetta a precedere di 0″281 Quartararo e di 0″389 su Miller. Bagnaia nono a 1″034 e Valentino Rossi è 11° a 1″314.

11.21: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 2:01.135 2 20 F. QUARTARARO +0.166 3 43 J. MILLER +0.274 4 44 P. ESPARGARO +0.336 5 41 A. ESPARGARO +0.393 6 5 J. ZARCO +0.660 7 73 A. MARQUEZ +0.905 8 63 F. BAGNAIA +0.919 9 30 T. NAKAGAMI +1.044 10 46 V. ROSSI +1.199

11.19: Per quanto riguarda Crutchlow e Dixon, i due sulla Yamaha ufficiale e la Yamaha Petronas sono in 20ma e 21ma posizione.

11.17: Migliora Quartararo, ma è sempre secondo alle spalle di Marc Marquez a 0″166.

11.14: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 2:01.135 2 20 F. QUARTARARO +0.185 3 43 J. MILLER +0.274 4 44 P. ESPARGARO +0.336 5 41 A. ESPARGARO +0.393 6 5 J. ZARCO +0.660 7 73 A. MARQUEZ +0.905 8 63 F. BAGNAIA +0.919 9 30 T. NAKAGAMI +1.044 10 46 V. ROSSI +1.199

11.12: Alex Marquez è settimo ora davanti a Bagnaia che scala in ottava piazza, mentre Valentino Rossi è decimo. Migliora anche Aleix Espargaro, quinto a 0″393 dal vertice.

11.10: Marc Marquez velocissimo e in 2’01″135 fa sua la vetta a precedere Quartararo di 0″185 e Miller di 0″274. Bagnaia è settimo a 0″919, mentre Valentino Rossi nono a 1″199.

11.08: La pista si migliora sempre di più in termini di gommatura e Quartararo è sempre davanti con il tempo di 2’01″320 a precedere di 0″475 Zarco e di 0″554 su Aleix Espargaro. Marc Marquez 4° a 0″662, Bagnaia 7° a 0″996 e Valentino Rossi 8° a 1″014 ai box.

11.07: Quartararo però non vuol perdere tempo e si porta in vetta con il crono di 2’01″887 con 95 millesimi di margine su Marc Marquez e 0″404 su Miller. 447 millesimi il ritardo di Valentino Rossi, mentre Bagnaia solo 15° a 1″782.

11.06: VA FORTE VALENTINO ROSSI! Terzo il “Dottore” a 0″352 dalla vetta occupata da Marc Marquez con il tempo di 2’01″982 a precedere Miller di 0″309 e Valentino.

11.04: Stanno girando tutti con una soft davanti e una media dietro e Marc Marquez si porta al comando con il tempo di 2’02″281 a precedere di 0″257 Pol Espargaro e di 0″300 Quartararo. Valentino Rossi 10° a 1″077 e Bagnaia è 13° a 1″610.

11.03: Quartararo si conferma davanti con il tempo di 2’02″646 a precedere Miller di 1″294 e Rins si 1″348. Arriva però Marc Marquez con tempi record.

11.01: Fabio Quartararo risponde subito presente portando la Yamaha ufficiale in vetta con il tempo di 2’03″147 a precedere di 2″061 Marquez e di 2″370 Miller. Petrucci 4°, Bagnaia 11° e Valentino Rossi ancora senza tempo.

11.00: Marc Marquez ottiene il miglior tempo di 2’05″208 con una coppia di soft-medium, ma siamo solo all’inizio di questa sessione. Attendiamo ulteriori riscontri.

10.58: Si lanciano i piloti per i primi giri.

10.56: Tutti i piloti in pista per testare le condizioni della pista, temperature basse a Silverstone.

10.55: 45′ di prove libere importanti per definire gli assetti.

10.55: VIA ALLA FP1!

10.54: Tra poco si comincia!

10.51: Nel team Petronas, invece, Valentino Rossi sarà affiancato dal giovane Dixos, esordiente dalla Moto2. “El Diablo” è consapevole che dovrà andare a vincere il titolo praticamente da solo contro tutti. Per la Casa di Iwata una situazione non semplice, con il nizzardo che dovrà davvero dare il proprio massimo contro i tanti rivali in pista.

10.48: La Yamaha si sta giocando il titolo iridato piloti con Quartararo e quello costruttori, ma la situazione ribolle. Vinales è stato licenziato e sarà sostituito da Crutchlow che, oggettivamente, non potrà dare una grande mano al compagno francese.

10.45: Secondo in gara-1 e quarto in gara-2 nonostante la pioggia. Lo spagnolo ha dimostrato di avere riportato in alto la sua Suzuki e ora vuole vivere un finale di stagione da protagonista.

10.42: Dopo il terzo posto di Assen, Mir ha dimostrato di avere cambiato marcia anche dopo le vacanze estive.

10.39: La pista inglese, sulla carta, non si sposa alla perfezione per la moto di Borgo Panigale, ma i rettilinei di SIlverstone potrebbero dare una mano ai piloti vestiti di rosso. Sarà un’altra occasione per accorciare su Quartararo?

10.36: Per tutti gli altri, invece, i risultati sono stati ad alti e bassi. Zarco (sesto e caduto), Miller (caduto e 11°), mentre Martin ha vinto gara-1 prima di un terzo posto, ma lo spagnolo è ampiamente fuori da ogni discorso per il titolo.

10.33: Rispetto a quanto si aspettava Quartararo dal Red Bull Ring, la Ducati confidava in una doppietta austriaca per riportarsi in alto in classifica. Bagnaia, dopo l’11° posto di gara-1, ha centrato la piazza d’onore nel secondo capitolo, portandosi a -47 dalla vetta.

10.30: A questo punto, a 7 appuntamenti dalla fine, il portacolori del team Yamaha Factory mantiene 47 punti di margine su Bagnaia e Mir e ha l’occasione, in quel di Silverstone, di tornare ad allungare rispetto ai più immediati inseguitori.

10.27: Sulla carta, la Yamaha dovrebbe essere favorita e il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo potrebbe approfittarne, forte anche di un vantaggio consistente in classifica generale rispetto ai più immediati inseguitori.

10.24: Servirà quindi un set-up specifico per rendere la moto facile da guidare e nello stesso tempo performante in uscita di curva per sfruttare i rettilinei.

10.21: Il tracciato di Silverstone, dal punto di vista tecnico, risulta essere molto interessante perché è composto da tratti molto veloci a tratti piuttosto guidati dove la trazione meccanica è molto importante.

10.18: Dopo il double header in Stiria si torna a girare su una pista molto particolare che in sé racchiude tanto: velocità e scorrevolezza.

10.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito di Silverstone piloti e squadre saranno a lavoro per trovare la quadra in termini d’assetto e ogni minuto sarà importante per il set-up.

Come seguire le prove libere in tv – La presentazione del GP di Gran Bretagna – Le 5 risposte del GP di Gran Bretagna

