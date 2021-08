MotoGP oggi, GP Gran Bretagna 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 27 agosto, comincia il weekend del GP di Gran Bretagna, tappa del Motomondiale 2021. A Silverstone prenderà il via un fine-settimana importante che aiuterà a definire ancor meglio la classifica generale delle tre classi.

In MotoGP si riparte con il della Yamaha ufficiale Fabio Quartararo davanti a tutti e favorito per aggiudicarsi il titolo. Il transalpino, mancando sette appuntamenti al termine della stagione, può contare su 47 punti di margine sul ducatista Francesco “Pecco” Bagnaia e sul campione del mondo 2020 Joan Mir. Il transalpino cercherà, quindi, in questa sede di approfittare di condizioni che dovrebbero favorirlo per allungare. Le caratteristiche della pista, infatti, dovrebbero sposarsi bene con i punti di forza della M1. Di contro, per Ducati e Suzuki non sarà altrettanto facile.

Indubbiamente sarà interessante capire come nel team di Iwata l’assenza dello spagnolo Maverick Vinales possa pesare. Come è noto, l’iberico è stato licenziato dalla scuderia giapponese dopo quanto accaduto in Stiria con le famose “sgasate”. Al suo posto per questo round ci sarà il collaudatore Cal Crutchlow, ma è chiaro che l’apporto in termini di velocità non potrà essere lo stesso. Cal, da par suo, vorrà sfruttare l’occasione di correre in casa. Nello stesso tempo anche Valentino Rossi vorrà dare il 101% per ottenere una top-10 che per lui avrebbe il significato di una vittoria.

Di seguito il programma di oggi e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021

VENERDI’ 27 AGOSTO

ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208), che trasmetterà in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi. La trasmissione su Sky Sport Uno (201) sarà dipendente da esigenze di palinsesto per la contemporaneità con la F1 e altri eventi sportivi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

VENERDI’ 27 AGOSTO

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 1 Moto2

Ore 12.50: Paddock Live

Ore 14.00: Paddock Live

Ore 14.10: prove libere 2 Moto3

Ore 15.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.05: prove libere 2 Moto2

Ore 17.05: Paddock Live

Ore 17.15: Paddock Live Show

Ore 17.45: Talent Time

PROGRAMMA TV8

Nessuna trasmissione delle prove libere

Credit: MotoGP.com Press