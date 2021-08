Una top-10 dà soddisfazione. E’ sceso dalla sua Yamaha Petronas con il sorriso Valentino Rossi al termine della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone il “Dottore” ha concluso in decima posizione e ha espresso una buona velocità soprattutto quando ha montato le gomme morbide.

Con le soft, infatti, Valentino ha trovato la quadra rientrando nel roster dei migliori dieci che, rimanessero così le cose al termine della FP3, vorrebbe dire Q2 e sarebbe una lieta notizia: “Sono soddisfatto, oggi è andata abbastanza. Stamattina avevo buone sensazioni, ma non sono riuscito a esprimere il mio vero potenziale per la bandiera rossa (dovuta alla caduta di Marc Marquez, ndr). Nel pomeriggio abbiamo poi provato la dura al posteriore, ma le condizioni non erano ideali. Dobbiamo capire se con la media riusciremo ad avere un degrado uniforme perché gli altri con questa mescola vanno molto forte”, ha analizzato Rossi ai microfoni di Sky Sport.

“Guidare qui comunque mi piace moltissimo. E’ un tracciato largo in cui si va sempre forte e personalmente gradisco molto i circuiti con queste caratteristiche“, ha sottolineato il nove volte iridato, aggiungendo: “Domani mattina sarà una FP3 molto tirata perché tutti spingeranno fortissimo per essere in top-10. Non so di quanto si potrà scendere, ma credo di tanto perché la pista migliorerà. Ci dovrebbero essere 3 o 4°C in più che potrebbero dare maggior grip. Vedo molto bene Quartararo-Yamaha in questo fine-settimana“.

A chiosa, scherzando sul possibile arrivo in Petronas di Andrea Dovizioso in questo scorcio di stagione, il centauro di Tavullia si è lasciato andare con i colleghi di Sky a una metafora culinaria, augurandosi che il tutto non sia eccessivamente “cotto”, ovvero che la trattativa vada a buon fine in tempi brevi. Rossi, infatti, ha dichiarato apertamente già nelle ore precedenti che un arrivo del “Dovi” sarebbe gradito.

Credit: MotoGP.com Press