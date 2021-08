Nel weekend, la lotta per la conquista del Mondiale MotoGP 2021 vivrà la sua tappa britannica. I centauri si confronteranno sul circuito di Silverstone, dove Fabio Quartararo non ha fatto mistero di voler tirare un’ulteriore spallata alla concorrenza, in maniera tale da avvicinarsi ulteriormente al titolo iridato. Il francese è uscito rafforzato dal double header austriaco, poiché non ha perso terreno dai piloti Ducati su una pista oltremodo favorevole alla Casa di Borgo Panigale.

El Diablo si trova ora ad avere 47 punti di vantaggio in classifica generale su un tandem composto da Francesco Bagnaia e Joan Mir. Quest’ultimo è probabilmente diventato il principale rivale del ventiduenne transalpino nella corsa all’Iride. Dopotutto il ventiquattrenne spagnolo, oltre a essere il Campione del Mondo in carica, ha fatto intendere di non essere intenzionato ad abdicare, ma al contrario di voler dare battaglia al suo successore in pectore. Il margine di Quartararo non è banale, anzi. Cionondimeno, gli errori sono sempre dietro l’angolo e Fabio quest’anno non ne ha ancora commessi.,,

Yamaha peraltro dovrebbe emergere un monumento al francese, poiché senza di lui il 2021 si sarebbe trasformato in uno psicodramma. La guerra interna con Maverick Viñales è sfociata in una clamorosa rescissione del contratto a stagione in corso. Lo spagnolo a questo punto si appresta a effettuare il proprio esordio anticipato sull’Aprilia, con la quale correrà nel 2022. Inoltre i problemi fisici di Franco Morbidelli, peraltro assurdamente costretto a competere con una M1 del 2019, e il crollo di competitività di Valentino Rossi mostrano tutti i limiti gestionali della Casa di Iwata, che però può fortunatamente contare su El Diablo e sulle sue convincenti prestazioni.

Si vedrà se il transalpino completerà l’opera e si laureerà Campione del Mondo. A meno di una gara bagnata, Silverstone può essere l’occasione buona per allungare ulteriormente in testa alla classifica, lasciando i vari Bagnaia, Mir e Johann Zarco a lottare per la piazza d’onore.

CLASSIFICA MONDIALE (11/18 GP)

181 – Fabio QUARTARARO (Yamaha)

134 – Francesco BAGNAIA (Ducati)

134 – Joan MIR (Suzuki)

132 – Johann ZARCO (Ducati)

105 – Jack MILLER (Ducati)

98 – Brad BINDER (Ktm)

95 – Maverick VIÑALES (Yamaha)

85 – Miguel OLIVEIRA (Ktm)

Foto: MotoGPpress.com