Una giornata dai due volti per Marc Marquez in questo venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Il portacolori del team Repsol Honda, infatti, dopo aver impressionato nella FP1 del circuito di Silverstone con il tempo 2:00.941, si è reso protagonista di una scivolata pericolosissima a circa 270kmh, proprio in chiusura del turno.

Nel pomeriggio, invece, lo spagnolo si è fermato al quinto tempo assoluto, migliorandosi fino al 2:00.051, ma rimanendo a ben 734 millesimi di distanza dal migliore della FP2, ovvero Fabio Quartararo che, a sua volta, è caduto, ma ha saputo stampare un clamoroso 1:59.317, rifilando oltre mezzo secondo a tutti i rivali.

Per il Cabroncito i pensieri riguardo alla sua giornata sono espressi sul sito ufficiale del team. “Oggi mi sentivo abbastanza bene sin dall’inizio ed ero pieno di energia, la spalla non mi dava molto fastidio. Sono riuscito a uscire e guidare come mi piace, come volevo. Peccato per la caduta al termine delle prime prove libere. Questo ha un po’ scombussolato i piani per le seconde prove libere, in quanto nella caduta un po’ di sabbia mi è entrata nell’occhio. Tutto ciò ha provocato una piccola ferita che mi ha infastidito durante le seconde libere”.

“L’occhio lacrimava – prosegue lo spagnolo – ed è stato difficile concentrarmi per ottenere una buona prestazione. Finita la sessione sono andato in ospedale per far pulire l’occhio. In teoria non deve essere niente di grave, mi hanno detto che domani andrà bene, ma ora ho bisogno di riposo, di stare con gli occhi chiusi. Sono contento di come è andato il primo giorno e come mi sentivo bene sulla moto, sembra che qui si comporti bene. Abbiamo un buon livello quindi vediamo se riusciamo a mantenerlo fino alla gara”.

Credit: MotoGP.com Press