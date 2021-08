Tutto cambia molto velocemente. In MotoGP il licenziamento con effetto immediato di Maverick Vinales in Yamaha ha dato una bella accelerata ai tempi. Lo spagnolo, infatti, che già si è accasato in Aprilia nel 2022, prenderà parte a una due-giorni di test a Misano (31 agosto-1° settembre) per affinare il feeling con la moto di Noale.

Le sorprese, però, potrebbero non essere finite qui. C’è infatti la concreta possibilità che Vinales possa gareggiare con il team italiano già a partire dal round di Aragon (10-12 settembre). A svelare alcuni particolari ai microfoni di Sky Sport è stato Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia: “Non vogliamo mettergli fretta, ma se il test di Misano dovesse andare bene Maverick potrebbe essere in gara ad Aragon… Prima però vediamo come vanno i test di Misano“, le parole di Rivola che non lasciano spazio alle interpretazioni.

“Il test di Vinales a Misano è un’opportunità incredibile per noi, se possiamo anticipare qualcosa in vista del 2022 lo faremo subito, per cucirgli la nostra moto addosso. La cosa più importante è conoscere Vinales per sapere di cosa ha bisogno, per conoscere il suo equilibrio, creare il giusto feeling con la moto e con la squadra, è tutto un insieme. Ovviamente la moto deve essere competitiva, ma con un talento così cristallino il fattore umano sarà importantissimo. Ci tengo a sottolineare che l’arrivo di Vinales non è una bocciatura di Savadori, Lorenzo ha avuto una grande crescita“, ha aggiunto l’amministratore delegato.

Per questo, il futuro è già oggi e non è una frase fatta. Vedremo se il cronometro darà conforto a Maverick che così potrà tornare in sella dopo la non proprio edificante chiusura con la scuderia di Iwata per le ormai note “sgasate” in Stiria.

Foto: Valerio Origo