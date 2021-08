Jorge Martin ha rappresentato il vero e proprio “caso” delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha avuto per circa un minuto la pole position, ma il suo tempo, oggettivamente, era impossibile.

Andiamo con ordine. Nel corso della Q2, infatti, lo spagnolo ha accesso due settori da record, quindi nel T3 si è presentato addirittura con 1.5 secondi di vantaggio sul tempo di Fabio Quartararo. Al traguardo, infine, l’ex campione del mondo della Moto3, stampava un clamoroso 1:58.008, limando ben otto decimi al tempo, già di suo eccezionale, del francese (poi superato da Pol Espargarò e Francesco “Pecco” Bagnaia).

Una prestazione straordinaria ma, con una spiegazione: Jorge Martin aveva saltato di netto la curva “Vale”, tagliando all’interno. “L’ho fatto perchè volevo prendere la scia di Marc Marquez – scherza ai microfoni di Sky Sport – Pensavo a quella mossa perchè, se mi fossi messo a seguire qualcuno, potevo anche puntare alla pole. Ma era chiaro che quel tempo incredibile non era valido. L’ho detto subito a tutti appena sono tornato ai box”.

Da una pole stellare, ad un risultato comunque importante, che conferma l’ottimo momento psico-fisico dell’iberico, ormai una certezza della MotoGP: “Sono quarto, parto in seconda fila, e devo dire che sono soddisfatto. Scattare in questa posizione a Silverstone è già un ottimo inizio, per cui sono fiducioso in vista di domani. Nelle FP4 ho mantenuto un buon ritmo anche con la gomma usata, per cui posso lottare almeno per il podio”.

Credit: MotoGP.com Press