Fabio Quartararo si è dovuto accontentare della terza piazza nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 di MotoGP. Il pilota della Yamaha ha chiuso in 1’58.925 alle spalle di Pol Espargarò e Francesco Bagnaia. Il leader del mondiale partirà comunque in prima fila.

Il transalpino ha commentato così la sua qualifica ai microfoni di Sky Sport: “Non mi sento bene questo weekend con la soft. Di solito riesco a sfruttarla bene ma oggi non ci sono riuscito e non so perchè. La cosa più importante è il passo che ho avuto nella FP4“.

Questo è un aspetto fondamentale per Quartararo che punterà, come di consueto, al successo nella gara di domani: “In generale il feeling con la moto c’è. Anche oggi nella FP4 mi sono sentito veramente bene. Qui la gomma cala e quindi il feeling è importante. Non firmo per il podio, abbiamo il passo per vincere la gara“.

In chiusura, sulle cause che hanno condizionato la sua prestazione in prova, Quartararo non cerca scuse: “Non penso che la temperatura abbia inciso. Tutti hanno migliorato mentre noi dalla FP2 quasi niente. Non sono contento della qualifica ma sono soddisfatto del passo gara“.

Foto: MotoGP.com Press