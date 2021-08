Joan Mir oggi ha ben poco per cui sorridere, avendo chiuso in nona posizione il suo Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il portacolori della Suzuki ha faticato parecchio, chiudendo a 16 secondi di distacco da Fabio Quartararo che, a questo punto, lo distanzia in classifica generale di ben 65 lunghezze, un margine che si avvicina ormai alle tre gare di distacco.

“È stata una gara piuttosto deludente – ammette a Pitwalkers.com – Sono partito bene, e avevo fiducia nei primi giri, quando eravamo nelle posizioni in cui avremmo dovuto essere per lottare per il podio. Quindi ho avuto un problema con la gomma anteriore che mi ha fatto perdere due, tre secondi al giro nelle tornate conclusive. Peccato, non me lo aspettavo affatto, non credo fosse per colpa della scelta delle gomme. Dobbiamo capire bene cosa sia successo”.

A questo punto la rincorsa al bis del titolo iridato, come detto, si complica parecchio. Fabio Quartararo con la vittoria odierna rischia di avere messo un tassello importante a livello di successo finale.

“Il Mondiale è complicato, ma non è finito, tutt’altro. In caso contrario, non mi presenterei al via della prossima gara. Vincerò e farò del mio meglio. Mancano ancora tante gare, tutto può succedere, chiudere un campionato è molto complicato. Sono dispiaciuto per quello che è successo oggi e per non essere riuscito a dare il 100% di quello che avevo a disposizione, che era sicuramente più di un nono posto”.

Credit: MotoGP.com Press