Giornata da dimenticare a Silverstone per Marc Marquez, ritiratosi nel corso del primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 in seguito ad un contatto con la Ducati Pramac di Jorge Martin. Lo spagnolo della Honda, al quarto “zero” della stagione, ha perso sicuramente una buona chance per provare a salire sul podio in una gara dominata da Fabio Quartararo.

“Con Bastianini mi ero lamentato io perché andava piano in mezzo alla pista durante le prove e gli ho detto di stare più attento, con Martin invece c’è poco da dire, è colpa mia e mi scuso con lui. Avevo calcolato male la sua posizione, lo pensavo più esterno in curva, sono entrato e ho provato a correggere la traiettoria ma ho sbagliato e l’ho buttato giù. Errore mio e ho chiesto scusa a Jorge. Ma in gara queste cose possono succedere“, ammette Marquez in conferenza stampa.

“Nel warm-up sono caduto perché c’è stato un improvviso saltellamento della moto, non me l’aspettavo e sono caduto. In gara, come detto è stata solo colpa mia, un errore di calcolo della traiettoria – prosegue il fuoriclasse di Cervera – Sono andato subito nel box Pramac a scusarmi, ho cercato Martin ma non c’era, così sono andato nel suo motorhome, stava mangiando qualcosa ma mi ha ascoltato, mi sono scusato e ci siamo chiariti. Chiaro che non fosse contento ma ha accettato le mie scuse”.

