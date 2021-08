MotoGP su TV8, GP Gran Bretagna 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

La giornata di domenica 29 agosto sarà particolarmente intensa per quanto riguarda i motori. Sulle due ruote assisteremo al Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo round del Motomondiale 2021. I centauri torneranno a confrontarsi a Silverstone dopo due anni. Nel 2020, infatti, l’autodromo non aveva fatto parte del calendario a causa delle note problematiche relative al Covid-19.

In MotoGP la pista ultimamente ha detto benissimo alla Suzuki, che ha vinto due delle ultime tre edizioni andate in scena (con Maverick Viñales nel 2016 e Alex Rins nel 2019). Nel mezzo c’è stato il successo della Ducati di Andrea Dovizioso, datato 2017. dei 7 Gran Premi andati in scena dal 2016 in poi, compreso quello di settimana scorsa.

Si vedrà come cambierà la classifica iridata dopo la gara odierna Fabio Quartararo comanda con 47 punti di vantaggio sul Campione del Mondo uscente Joan Mir e sull’alfiere della Ducati Francesco Bagnaia, i quali sono praticamente appaiati anche a Johann Zarco.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro dei warm-up.

TV A PAGAMENTO –Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta le gare e i warm-up di tutte le classi. Inoltre, le gare di MotoGP e Moto3 saranno proposte anche su Sky Sport Uno (201).

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Le differite saranno disponibili su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 MOTOGP

GUIDA TV8

14.35 Moto3, GARA (Differita)

16.30 MotoGP, GARA (Differita)

18.00 Moto2, GARA (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

(ORA ITALIANA)



10.00-10.20 Moto3, warm-up

10.30-10.50 MotoGP, warm-up

11.00-11.20 Moto2, warm-up

12.20 Moto3, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 Moto2, GARA

Foto: MotoGPpress.com